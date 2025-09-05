Ile Maurice: Entre élégance et innovation

Écrin chic, ambiance feutrée et touches d'éclat. Le «Royal Green» au Réduit Triangle s'est transformé, le temps d'une soirée, en vitrine du luxe et de la technologie. Devant un parterre d'invités triés sur le volet - influenceurs, partenaires, passionnés de high-tech et photographes renommés tels que Joël Capillaire et Sachin Sagar -, Huawei a présenté sa toute nouvelle série Pura 80, avec en ligne de mire les Pura 80 et Pura 80 Pro.

Sous la maîtrise élégante de Joël L'Étourdi, Marketing Director de Huawei, la soirée a démarré dans une atmosphère raffinée, portée par des notes de piano en fond sonore, avant de monter en intensité avec une performance énergique de la troupe Wake Up Session.

Un défilé haut de gamme, sublimé par les créations de Gabriel Froid (African Marquis), a ajouté une touche glamour tandis qu'un sketch signé Sheryl Smith et Vincent Duvergé a apporté légèreté et rires. Mais au coeur de toutes les attentions, les véritables stars de la soirée restaient les deux nouveaux bijoux technologiques de Huawei.

Identité visuelle audacieuse

Avec la série Pura 80, Huawei franchit un nouveau cap en matière de design. Inspirée de la joaillerie de luxe, la gamme adopte une esthétique unique, marquée par le motif Dazzling Forward Symbol, évoquant les reflets du soleil sur des montres haut de gamme. Un anneau doré autour de l'objectif vient parfaire cette signature visuelle distinctive, notamment sur le Pura 80 Pro Glazed Red.

Si l'élégance séduit au premier regard, c'est bien dans le domaine de l'image que Huawei ambitionne de marquer les esprits. Le Pura 80 Ultra intègre une Switchable Dual TelephotoCamera permettant de jongler entre deux focales (3.7x et 10x), offrant ainsi des portraits cinématographiques et des zooms d'une netteté remarquable. Le Pura 80 Pro, de son côté, se distingue avec son capteur Ultra Lighting d'un pouce, garantissant des clichés lumineux même en basse lumière, ainsi qu'une restitution fidèle des couleurs grâce à la technologie Ultra Chroma Camera.

L'ensemble bénéficie de l'architecture XMAGE, permettant également des vidéos 4K stables et précises, même en mouvement ou en faible luminosité. Huawei mise aussi sur l'intelligence artificielle avec l'AI Smart Controls Button, un bouton intelligent personnalisable et sécurisé par empreinte digitale. À cela s'ajoutent des fonctions pratiques comme l'AI Noise Cancellation, qui améliore la qualité des appels dans les environnements bruyants.

Côté autonomie, les deux modèles embarquent une batterie de 5170 mAh, compatible avec la recharge rapide Huawei SuperCharge 100W et la recharge sans fil 80W. Le verre Kunlun de deuxième génération vient renforcer la durabilité, assurant une meilleure résistance aux chocs du quotidien.

Quant à la disponibilité, les passionnés de technologie peuvent déjà réserver leur modèle. Le Huawei Pura 80 Pro est proposé en précommande au prix de Rs 58 999 et sera livré avec une Huawei Watch GT 4 offerte. Le Huawei Pura 80, pour sa part, est disponible en précommande à Rs 39 999 et s'accompagne des Freebuds 5i, d'une Huawei Watch GT 4 et des VIP Services Huawei. Avec cette nouvelle génération de téléphones, Huawei confirme son ambition : allier raffinement esthétique, puissance technologique et expérience utilisateur enrichie.