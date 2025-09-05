Cote d'Ivoire: Korhogo - La jeunesse s'engage pour des élections apaisées

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2025, autour du thème « Jeunesse engagée pour des élections apaisées et démocratiques », le Youth sounding board (Ysb), comité consultatif soutenu par l'Union européenne, a organisé un atelier le 31 août 2025, à l'Institut de formation et d'éducation féminine (Ifef) de Korhogo.

Cette rencontre a réuni des leaders de jeunesse issus de la société civile, des partis politiques et de diverses communautés, avec un objectif commun : sensibiliser à la paix et à la non-violence à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025.

La jeunesse est la force du pays

« Quand les jeunes se lèvent, même les montagnes peuvent bouger. Nous représentons plus de 70 % de la population. Notre responsabilité est de nous engager pour des élections inclusives et pacifiques », a affirmé Paré Yssouf, membre du Ysb, en appelant ses pairs au dialogue et à la démocratie.

Deux panels ont rythmé la journée. Le premier, animé par le Médiateur délégué du Poro, Michel Séka ; le président régional de la Cei, Coulibaly Sirabana ; la 3e adjointe au maire de Korhogo, Dr Soro Fara, et l'administrateur Ferdinand Mékapeu, a mis l'accent sur la nécessité d'encadrer la jeunesse afin de bâtir un climat électoral serein. « La paix se construit. Les jeunes doivent prendre conscience de leur rôle majeur dans ce processus », a insisté Michel Séka.

De son côté, Coulibaly Sirabana a exhorté les jeunes à rejeter toute action de désordre. « Le dialogue est l'arme des forts », a-t-il rappelé en citant Félix Houphouët-Boigny.

Une jeunesse actrice de paix

Le second panel, animé par les organisations locales de jeunesse (Sénat des jeunes, Jeunesse communale, Réseau ivoirien des leaders), a mis en lumière le rôle déterminant des jeunes dans des élections apaisées. L'atelier a été marqué par la signature de deux chartes : la charte du « jeune citoyen positif » et celle des « leaders de jeunesse ».

Des échanges interactifs et un sketch pédagogique illustrant le respect des opinions, le rejet de la violence et l'importance du vote éclairé ont complété la rencontre.

Cette initiative portée par Paré Yssouf et Tuo Nawa Moïse, membres du Ysb, s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation de la jeunesse ivoirienne, afin qu'elle devienne une actrice incontournable de la cohésion sociale et de la stabilité démocratique.