Togo: Sports paralympiques - Soutien de l'IPC

5 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Comité international paralympique (IPC), Andrew Parsons, est en séjour au Togo pour manifester son appui aux autorités togolaises dans leur volonté de renforcer et développer les sports paralympiques à travers une Fédération dédiée.

Les sports paralympiques regroupent de nombreuses disciplines dont le judo, la natation, le tir à l'arc, le football à 5, l'aviron, le tennis et le rugby en fauteuil, notamment.

Pour le président de l'IPC, la création d'un comité national serait également un moyen de renforcer l'engagement du Togo à faire en sorte que personne ne soit exclu de la pratique du sport, quelle que soit sa condition physique.

Cette proposition a été favorablement accueillie par la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama.

