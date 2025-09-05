Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La RDC étrille le Soudan du Sud et attend le Sénégal de pied ferme

La RD Congo a conforté sa place de leader de la poule B, devant le Sénégal qui joue vendredi soir face au Soudan. Les Léopards n'ont fait qu'une bouchée du Soudan du Sud (4-1), préparant de la meilleure des manières le choc contre les Lions mardi prochain à Kinshasa (16h TU) pour la huitième journée des éliminatoires.

La RD Congo est prête. Elle a bien préparé le match, certainement le plus important du football congolais de ces 50 dernières années. Depuis 1974 et sa première et seule participation à la Coupe du monde sous le nom du Zaïre, la RDC court derrière un ticket pour le Mondial. Cette année pourrait être la bonne, mais il reste un dernier grand col à franchir: le Sénégal.

En tête de la poule B, avec quatre points d'avance, en attendant le résultat de Sénégal-Soudan, Léopards reçoivent, mardi prochain, 9 septembre à Kinshasa, leurs plus sérieux adversaires, les Lions, présents lors des deux derniers Mondials (2018 et 2022).

Pour bien préparer ce choc, que tout le Congo attend, les hommes de Sébastien Desabre ont fait le plein de confiance en allant s'imposer avec la manière à Juba sur la pelouse du Soudan du Sud (4-1) lors de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Contrairement au match aller où ils avaient été contrariés par les Bright Stars qu'ils avaient battus 1-0, les Congolais sont entrés dans cette rencontre avec l'énorme envie de faire mal et de tuer le match rapidement. Cédric Bakambu s'est chargé de concrétiser les désirs des siens en ouvrant le score dans le premier quart d'heure (13e), bien servi par Joris Kayembe. Le duo récidive à la 36e minute : l'arrière gauche de Genk (Belgique) lance en profondeur l'attaquant du Betis (Espagne), qui n'a pas beaucoup perdu en vitesse, et qui s'en va battre pour la deuxième fois Marko Magut.

L'ancien attaquant de l'OM aura plusieurs fois le triplé dans les pieds, mais sans réussite. Sauf pour délivrer une passe décisive à Yoan Wissa qui inscrit le quatrième but congolais (5e). Avant cela, Nathanael Mbuku n'avait eu besoin de personne pour nettoyer la lucarne de Makut pour marquer son premier but en sélection et assommer définitivement le Soudan du Sud avant la mi-temps (45+1).

Les Léopards pouvaient tranquillement gérer la rencontre, malgré la réduction du score de Keer Majak (68e), et commencer à penser à la grande bataille de Kinshasa mardi contre le Sénégal qui devra être très fort pour barrer le chemin à des Congolais qui attendent ce moment depuis plus de 50 ans.