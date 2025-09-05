Tunisie: Jardins d'enfants publics inclusifs - Ouverture des inscriptions

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors a annoncé l'ouverture des inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 dans les jardins d'enfants publics inclusifs. Les inscriptions ont débuté le lundi 1er septembre 2025, et les activités débuteront le lundi 15 septembre 2025.

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants doivent contacter les services des délégations régionales des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors pendant les heures de travail.

Conformément à l'arrêté interministériel du 12 octobre 2022, les frais d'inscription annuels ont été fixés à 30 dinars, la cotisation mensuelle à 50 dinars, et l'assurance annuelle par enfant à 5 dinars.

Ces frais ne s'appliquent pas aux enfants issus de familles à faible revenu, aux enfants sans soutien familial, ainsi qu'aux enfants en situation de handicap, notamment ceux souffrant de troubles du spectre de l'autisme, et aux bénéficiaires du programme de promotion de la petite enfance.