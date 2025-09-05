Tunisie: Le ministère des Affaires étrangères reçoit la famille du défunt Dhibi tué à Marseille

Abdelwahed Dhibi, le frère de la victime d'une fusillade par la police française à Marseille, Abdelkader (Hassen) Dhibi, a confirmé que des responsables du ministère des Affaires étrangères avaient reçu la famille du défunt et fourni toutes les facilités nécessaires pour l'arrivée de son corps à l'aéroport de Tunis-Carthage, prévue ce vendredi 5 septembre 2025 à 18h30.

Selon la même source, les autorités régionales de Kasserine ont mis à disposition une ambulance pour transporter le défunt de la capitale à Kasserine.

Les funérailles de la victime devraient avoir lieu ce samedi, à partir de 10h00, a précisé le frère de Hassen Dhibi.