Tunisie: L'actrice française Adèle Haenel au pays montera à bord de la flottille tunisienne « Soumoud »

L'actrice française Adèle Haenel a annoncé qu'elle naviguerait de la Tunisie vers la bande de Gaza à bord de la flottille »Soumoud » pour envoyer un message aux Palestiniens du secteur assiégé : l'humanité est toujours présente.

« En ce moment historique crucial, j'ai décidé de monter à bord d'un des navires de la mission humanitaire de la flottille de la Résistance mondiale », a déclaré l'actrice et militante à l'AFP ce vendredi 5 septembre 2025.

La flottille, qui devait initialement partir jeudi dernier, a été retardée en raison des conditions météorologiques et du départ tardif du convoi de Barcelone. Le départ de la Tunisie est désormais prévu pour dimanche, où les militants tunisiens rejoindront les autres en mer.

« Notre objectif est de fournir de la nourriture et des médicaments aux habitants de Gaza qui souffrent d'une famine délibérément causée par le gouvernement israélien », a affirmé Haenel.

Adèle Haenel est arrivée en Tunisie dimanche soir et a participé à une formation de deux jours pour se préparer à l'opération.

Célèbre pour son rôle dans le film « Portrait de la jeune fille en feu », Haenel avait quitté la 45e cérémonie des César en 2020 pour exprimer son indignation suite à la victoire de Roman Polanski, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, dans la catégorie du meilleur réalisateur pour son film « J'accuse ». Elle s'est depuis éloignée du monde du cinéma.

« Nous sommes unis dans notre désir d'agir pacifiquement pour ouvrir un couloir humanitaire et briser le blocus illégal imposé par Israël à Gaza », a-t-elle déclaré.

Parmi les participants à bord des navires de la flottille, venus de dizaines de pays, figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, ainsi que des députés européens et d'autres personnalités publiques.