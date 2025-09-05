Tunisie: Un ingénieur tunisien résident à l'étranger offre un bien immobilier d'un milliard à SOS Village d'Enfants à Sfax

Le président de l'Association tunisienne SOS Village d'Enfants, Mohamed Makdich, a annoncé qu'un ingénieur tunisien résidant aux États-Unis a fait don d'un bien immobilier d'une valeur estimée à un milliard de millimes au profit de l'association.

Le bien, situé sur la route de Thyna à Sfax, s'étend sur 850 m² et comprend deux maisons à deux étages, chacune d'une superficie d'environ 300 m². Ces logements seront destinés à l'accueil et à l'hébergement des enfants pris en charge par SOS.

Selon Mohamed Makdich, le donateur, venu récemment en Tunisie avec son épouse à l'occasion du Mouled, a rencontré les responsables de l'association en présence d'un avocat pour finaliser les procédures de cession.

Ce geste répond à la volonté de sa défunte mère, qui avait recommandé de consacrer ce bien en aumône plutôt que de le vendre.

Le président de SOS Villages d'Enfants a également précisé que le donateur suit les activités de l'association depuis plus d'un an, afin de s'assurer de sa transparence et de la qualité de sa gouvernance.