Tunisie: 267 coupures d'eau et perturbations non annoncées enregistrées en août

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Observatoire Tunisien de l'Eau a annoncé avoir enregistré 267 coupures et perturbations non annoncées de l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du territoire tunisien au cours du mois d'août 2025. Cette information a été publiée aujourd'hui, vendredi, dans un communiqué de l'Observatoire.

Selon la même source, 310 signalements ont été recensés durant le même mois.

Le gouvernorat du Kef est en tête du « palmarès de la soif » avec 36 signalements, suivi de près par Ben Arous avec 26.

Les gouvernorats de Gabès, Médenine et Bizerte ont enregistré respectivement 21, 20 et 20 signalements.

Par ailleurs, 29 mouvements de protestation ont été signalés dans certaines régions.

