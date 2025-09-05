Tunisie: À partir du 8 septembre, attribution des logements universitaires aux autres étudiants concernés

Le directeur des services universitaires de l'Office des services universitaires du Nord, Chokri El Akrimi, a déclaré ce vendredi 5 septembre 2025 que 49 établissements étaient concernés par l'hébergement universitaire dans les gouvernorats du Grand Tunis, du Nord-Ouest, de Nabeul, de Bizerte et de Zaghouan.

Ces établissements offrent près de 28 500 lits pour les nouveaux étudiants et ceux qui souhaitent un logement exceptionnel.

Dans une déclaration à l'émission « Echaraa Ettounsi », Chokri El Akrimi a précisé qu'il y a des priorités d'attribution de logements pour les étudiants ayant droit (ceux ayant réussi leur baccalauréat en 2025 et 2024), avec un nombre de lits restants pour les autres étudiants dans le cadre d'un logement exceptionnel.

Il a expliqué que la moitié des lits disponibles se trouvent dans les gouvernorats du Grand Tunis, où le nombre de logements exceptionnels est également plus élevé que dans les autres régions.

La période de soumission des demandes a été lancée pour tous les étudiants. La rentrée universitaire a déjà commencé pour les étudiants en médecine, dans les instituts préparatoires aux études d'ingénieurs et dans les instituts supérieurs d'études technologiques.

La deuxième période de rentrée débutera le 12 septembre pour les autres étudiants dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. El Akrimi a souligné que l'hébergement social prend en compte ces spécificités, car les logements ont été attribués en priorité aux étudiants qui ont déjà repris leurs études.

À partir du 8 septembre, l'attribution des logements commencera pour les autres étudiants, avec une grande probabilité pour ceux qui demandent un logement exceptionnel. D'ici au 25 septembre, un grand nombre d'étudiants auront obtenu un logement.