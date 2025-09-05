Tunisie: JCC-section « Carthage Cinema Promising » - Dépôt des candidatures

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le comité d'organisation des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a annoncé ce mercredi l'ouverture des inscriptions pour la section « Carthage Cinema Promising » de la 36ème édition du festival, qui se tiendra du 13 au 20 décembre 2025.

Cette section vise à soutenir les jeunes talents émergents du cinéma en accueillant les oeuvres cinématographiques de jeunes étudiants issus d'écoles de cinéma du monde entier.

Dans un communiqué publié sur la page du festival, la date limite de dépôt des candidatures pour cette section a été fixée au 30 septembre.

Les inscriptions pour la compétition officielle des longs métrages sont ouvertes jusqu'au 15 septembre, tandis que celles pour la compétition officielle des courts métrages se poursuivent jusqu'au 30 septembre.

Il est à noter que cette édition des JCC rendra hommage au compositeur, dramaturge, acteur et journaliste libanais Ziad Rahbani, disparu le 26 juillet 2025.

