Afrique du Nord: Recul des voyages des Français - La Tunisie résiste mieux que le Maroc

La Tunisie n'a pas échappé au ralentissement estival qui a frappé le tourisme international. Selon le dernier Observatoire des Entreprises du Voyage (EdV-Orchestra), les réservations des Français vers le pays ont reculé de 11 % cet été par rapport à 2024, dans un contexte global de baisse des départs à l'étranger.

Dans l'ensemble, les voyagistes français ont enregistré une chute moyenne de 8 % du nombre de dossiers de réservation (séjours et hébergements) sur la saison, avec un recul plus marqué en août (-10 %). Le moyen-courrier, où se situe la Tunisie, affiche -9 % de dossiers, malgré une légère hausse du panier moyen (+3 %).

Toutes les destinations sont affectées : la République dominicaine accuse une baisse de -31 %, le Maroc recule de -21 %, l'Espagne de -12 % et la Grèce de -11 %. Les États-Unis et Maurice enregistrent également un repli, tandis que seules quelques destinations comme l'Égypte ou le Canada progressent légèrement.

Selon Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, cette tendance reflète "un comportement d'achat plus tardif et plus sensible à la question du pouvoir d'achat". Entre inflation persistante, incertitudes politiques et climat géopolitique instable, les Français ont limité leurs projets de voyage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le panier moyen des séjours progresse légèrement (+2 %, à 2 093 euros), mais cette hausse des prix ne compense pas la diminution du nombre de départs, ce qui entraîne un recul global du volume d'affaires de -5 %.

Pour la Tunisie, destination phare et traditionnellement compétitive sur le marché français, ce recul met en lumière l'urgence de consolider son attractivité, en valorisant son rapport qualité-prix et en diversifiant son offre touristique face à une concurrence régionale accrue, notamment avec le Maroc.

Les perspectives pour l'arrière-saison demeurent prudentes : les départs prévus en septembre affichent déjà un repli de 6 % sur un an, avec une baisse plus forte sur le long-courrier (-15 %).