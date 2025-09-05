Tunisie: Arrêt de la circulation de la ligne TGM entre les stations « Kheireddine » et « La Marsa Plage »

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Société des Transports de Tunis informe ses clients utilisant la ligne ferroviaire Tunis-Goulette-La Marsa ainsi que les usagers de la route que, en raison des travaux prévus le dimanche 7 septembre 2025 concernant l'installation de blocs d'appui sur le pont situé au point kilométrique 15.990 « Carthage Hannibal », la circulation sera organisée de la manière suivante :

Pour le train TGM, de 7h00 à 19h00 :

La circulation sera interrompue sur le tronçon s'étendant entre les stations « Kheireddine » et « La Marsa Plage ».

La circulation se poursuivra normalement sur le tronçon reliant les stations « Tunis Marine » et « Goulette Casino ».

Pour pallier cette interruption, l'offre sur la ligne de bus n°347 sera renforcée tout au long de la journée. De plus, des trajets continus seront assurés aux heures de pointe pour relier « Tunis Marine » à « Sidi Bou Saïd ».

Pour la circulation routière, de 6h00 à 13h00 :

La route sera fermée au niveau du pont Hannibal.

Pour ceux venant de Sidi Bou Saïd : Poursuivre la route et faire un détour par le pont Amilcar, puis par l'avenue Habib Bourguiba.

Pour ceux venant de La Goulette et se rendant à La Marsa : Poursuivre la route et faire un détour par le pont Amilcar.

La Société des Transports de Tunis compte sur la compréhension de tous face à la nécessité de ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire.

