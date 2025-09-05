Sénégal: Mbacké - Le préfet réaffirme l'engagement de l'État à doter Ndigane d'infrastructures sociales

Mbacké — Le préfet du département de Mbacké (centre), Khadim Hann, a réaffirmé, jeudi, l'engagement des autorités publiques à doter la cité religieuse de Ndigane d'infrastructures sociales de base destinées à améliorer les conditions de vie des populations.

"Je veux assurer que les plus hautes autorités accordent une attention particulière à Ndigane, à l'image des autres foyers religieux du pays. Je peux vous rassurer de leur engagement à doter la localité d'infrastructures sociales de base", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndigane.

Le préfet a salué le rôle du Khalife de Ndigane, Serigne Mouhamed Maleyni Sow, dans la cohésion sociale, sollicitant ses prières pour la réussite de la mission des plus hautes autorités et la paix au Sénégal.

Le Khalife de Ndigane a exprimé sa satisfaction quant au respect des engagements pris par l'État pour la bonne organisation du Gamou et formulé des prières pour le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement.