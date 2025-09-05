Sénégal: Mawlid - Une délégation du roi Mohamed VI reçue à Médina Baye

Médina Baye — Le roi du Maroc Mohamed VI a dépêché une délégation à Médina Baye (Kaolack, centre), haut lieu de la Fayda Tidianya dans le but de "perpétuer les liens historiques, spirituels et fraternels entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal", a constaté l'APS.

"Sa Majesté le roi Mohammed VI a envoyé cette délégation de haut niveau à Médina Baye pour marquer la profondeur et la continuité des liens historiques, spirituels et fraternels entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal", a déclaré Abdelrahman El Jachtimi, président du Conseil local des affaires islamiques de la province de Taroudant, une ville du Sud-ouest du Maroc.

Outre, M. El Jachtimi, la délégation est composée de Mohamed Chentouf, président du Conseil local des affaires islamiques de la province de Tétouan, Hamid Lahmer, expert auprès de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains et Youssef Labied, conseiller auprès de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Dakar.

Les membres de la délégation ont pris part à la cérémonie officielle mercredi en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine.

Le chef de la délégation marocaine a pris la parole devant les autorités étatiques et les dignitaires religieux. Au cours de son allocution en langue Arabe, Abdelrahman El Jachtimi a mis en exergue les "relations séculaires et privilégiées unissant les deux pays".

L'émissaire du roi marocain a également rappelé les "liens étroits entre le Royaume chérifien et la famille bénie de Cheikh Ibrahima Niass, figure emblématique de la fayda Tidianya".

Cheikh Mahy Aliou Cissé, porte-parole du Khalife général de la Fayda Tidianya, dans un discours exprimé en langue Arabe, a adressé "les remerciements les plus sincères du Khalife Cheikh Mahy Ibrahima Niass à sa majesté le roi Mohammed VI pour l'envoi de cette délégation marocaine de haut rang".

Le Khalife général de la Fayda Tidiania a ensuite formulé des prières en faveur du roi du Maroc, "implorant Dieu de lui accorder santé, longévité et protection, ainsi qu'au prince héritier et à l'ensemble des membres de la famille royale".

La délégation marocaine a été reçue par le Khalife Cheikh Mahy Ibrahima Niass à son domicile en présence de ses proches collaborateurs, ainsi que l'adjoint au porte-parole Oustaz Babacar Niang et le président de la Jamhiyatu Ansarud Din Seydi Alioune Cissé Niang.

L'audience s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de "respect, de fraternité et de spiritualité".