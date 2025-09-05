Sénégal: Kaolack - Une députée plaide pour un Plan spécial d'assainissement de la ville

Kaolack — La députée Rokhy Ndiaye, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, a invité les autorités à élaborer et mettre en oeuvre un Plan spécial d'assainissement de la commune de Kaolack (centre) destiné à éradiquer durablement ce problème.

"L'assainissement reste la première urgence pour Kaolack qui a besoin d'un Plan spécial d'assainissement pour venir à bout de ce problème", a-t-elle dit à l'APS.

Au-delà du problème d'assainissement de la commune de Kaolack, le département fait également face à un déficit d'infrastructures qui plombe son développement malgré une position géographique jugée très avantageuse.

"Le port de Kaolack doit être renforcé en plus d'un dragage du bras de mer le Saloum pour permettre une reprise des activités pouvant résoudre en grande partie le problème d'employabilité des jeunes et des femmes", a-t-elle suggéré.

Elle estime que malgré sa position géographique "très avantageuse", Kaolack reste très en retard du point de vue du développement.

Mme Ndiaye a plaidé aussi pour un renforcement du tissu industriel qu'elle juge impératif pour un développement durable.

"L'industrialisation est au point mort dans la région car la plupart des industries locales ne fonctionnent plus", a-t-elle expliqué.

La députée de la quinzième législature a déploré le niveau de dégradation des routes reliant les grandes villes du département, constituant ainsi "un problème majeur" à la circulation des biens et des personnes entre les communes.

Concernant l'approvisionnement en eau, elle a appelé les autorités à trouver des solutions aux problèmes posés par les nombreux forages tombés en panne en milieu rural.

Au plan sanitaire, le gouvernement envisage, selon Rokhy Ndiaye, de mettre en place un hôpital de niveau 3 dans la région de Kaolack, pour appuyer l'hôpital régional qui polarise toute la zone centre et même au-delà.

"Cette situation, a-t-elle relevé, est devenue difficile pour une bonne prise en charge des patients".