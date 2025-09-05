Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Maroc-Niger, match inaugural du nouveau complexe sportif Prince Moulay Abdellah

Rabat — Le nouveau Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, entièrement reconstruit, abrite ce vendredi, le match inaugural Maroc-Niger, comptant pour la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La rencontre est prévue à 20h, heure locale.

Le Prince héritier Moulay El Hassan a procédé jeudi à l'inauguration officielle du stade, à la veille du match inaugural entre le Maroc et le Niger, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Situé à sept kilomètres du centre de Rabat, le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah a été entièrement démoli en 2023 et reconstruit pour répondre aux standards internationaux de la CAF et de la FIFA. L'écrin sportif, véritable bijou architectural, allie innovation et tradition.

L'infrastructure, qui se distingue par sa modernité, a été construite grâce à l'expertise marocaine. Elle est équipée d'une pelouse naturelle hybride, d'un grand espace médias, de six parkings, de 110 loges et de cinq salons d'hospitalité pouvant accueillir près de 5 400 sièges, ainsi que d'un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.

"À côté de ce complexe, nous avons un deuxième stade olympique de 25 000 places, un stade de futsal de 5 000 places, et une piscine olympique. Nous sommes dans une sorte de village olympique", a déclaré Oumar Khyari, conseiller du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

D'une capacité de plus de 70 000 places, l'enceinte sportive figure parmi les six stades retenus pour abriter la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) et la Coupe du monde 2030. Elle accueillera les matchs d'ouverture et la finale de la compétition africaine.

Les autres stades retenus sont ceux de Tanger, Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès.

Le Maroc avait battu, 2-1, le Niger, au match aller à Meknès (Maroc). Les Nigériens ne disposant pas de stades homologués reçoivent à l'extérieur.

La rencontre marquera le retour des Lions de l'Atlas dans cette infrastructure rénovée, après deux années de fermeture pour travaux. L'équipe nationale y a d'ailleurs effectué une première séance d'entraînement dans la journée.

Maroc-Niger à guichets fermés

Cette rencontre de la septième journée se jouera à guichets fermés. Tous les billets ont été vendus en seulement 24 heures, selon la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

"Nous avons vendu 70 000 tickets en 6 heures. C'est un stade qui est déjà aux normes pour accueillir la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal", a annoncé M. Khyari, promettant "une grande fête du football".

Les Lions de l'Atlas, leaders du groupe E avec 15 points, n'ont besoin que d'un seul point pour valider leur qualification au prochain Mondial. Les Nigériens sont quatrièmes avec 6 points. Les autres équipes du groupe sont : La groupe comprend aussi la Tanzanie (2e, 9 pts), la Zambie (3e, 6 pts), le Congo (5e, 5 pts) et l'Érythrée (6e, 0pt).

Pour cette édition élargie de la Coupe du monde, 48 équipes seront en lice, contre les 32 habituelles. L'Afrique disposera de neuf places qualificatives directes.

Les équipes engagées dans les éliminatoires ont été réparties en neuf poules. Les neuf vainqueurs de groupes seront qualifiés et les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur participera ensuite à un barrage intercontinental, avec cinq autres équipes. Deux billets supplémentaires seront alors en jeu.

Lors du Mondial 2022 au Qatar, cinq sélections africaines avaient représenté le continent : le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Les éliminatoires en cours ont débuté en novembre 2023 et s'achèveront en octobre 2025.