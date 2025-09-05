Maroc: Le roi Mohammed VI a présidé une veillée religieuse à l'occasion du Mawlid (MAP)

Dakar — Le roi du Maroc, Mohammed VI, a présidé, jeudi, à la mosquée Hassan II, à Rabat, une veillée religieuse à l'occasion de l'Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif ou commémoration de la naissance du prophète Mouhamed, rapporte l'agence marocaine de presse (Maghreb Arabe Press - MAP).

Le souverain est accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed.

Selon la MAP, cette veillée religieuse a été marquée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du prophète Mohammed, Prière et Bénédiction sur Lui.

La même source souligne qu'à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé devant le roi une allocution dans laquelle il présente le bilan des activités du Conseil supérieur et des Conseils locaux des Oulémas, avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités.

Dans son allocution, le ministre a indiqué que la célébration de l'Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif coïncide avec la commémoration de l'anniversaire du 15ème siècle de la naissance du prophète Mohammed, notant que le souverain a ordonné au Conseil supérieur des Oulémas que cette année soit marquée par la mise en avant à la fois de la vie (Sira Annabaouiya) et du message du prophète.

Le souverain chérifien a remis le Prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques (Prix de mérite et d'hommage) à Abbas Rhila, de la ville de Marrakech.

Selon la MAP, ce Prix est décerné annuellement afin de récompenser les éminentes personnalités scientifiques et de les inciter à réaliser des travaux de recherches dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la charia (la loi islamique fondée sur la Coran et la sunna), qui prône la recherche du savoir et exhorte à en faire bon usage. Le roi a, par la suite, remis plusieurs distinctions.

La MAP signale que cette veillée religieuse se déroule en présence du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, de conseillers du roi, des membres du gouvernement, des présidents des instances constitutionnelles, des officiers supérieurs de l'Etat-Major général des Forces armées royales, des membres du corps diplomatique islamique accrédités à Rabat, ainsi que de plusieurs oulémas et des personnalités civiles et militaires.

Elle rappelle que la célébration de cette veillée religieuse par le roi Mohammed VI, "s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du Messager de la Miséricorde, le prophète Seydina Mohammed".

"Un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'Humanité, grâce au message porté par le Sceau des Prophètes, pour répandre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l'ensemble des humains vivent dans la paix et l'entente", souligne le média.