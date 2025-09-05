Tunisie: Jeune tunisien tué à Marseille - Un collectif d'avocats va déposer plainte

L'avocat Mounir Ben Salha a déclaré ce vendredi qu'il avait « décidé d'intenter une action en justice concernant le meurtre d'un citoyen tunisien dans la ville française de Marseille, à titre individuel, avec quatre autres avocats tunisiens, considérant le meurtre comme « injustifié et prémédité » ».

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM, Ben Salha a expliqué qu'il « se trouvait actuellement à Marseille avec les avocats pour déposer la plainte en début d'après-midi », soulignant que « la police française avait le devoir de protéger le citoyen tunisien, sachant qu'il était dans un état de forte agitation après avoir été violemment agressé ».

Ben Salha a insisté sur le fait que « la communauté tunisienne en France est confrontée aujourd'hui à une campagne de haine et de racisme découlant d'une mentalité passée », précisant qu'ils « se tourneront vers la justice internationale à ce sujet plus tard ». Ben Salha a également affirmé que « des parties et des lobbies de l'intérieur de la Tunisie et de la France ont tenté d'entraver l'équipe d'avocats et de les empêcher de déposer la plainte », soulignant que « la déclaration du ministère tunisien des Affaires étrangères a créé la confusion dans les médias français ».

Il est à noter que le ministère des Affaires étrangères a déclaré hier dans un communiqué que suite au meurtre du citoyen tunisien Abdelkader Dhibi, le 2 septembre 2025, à Marseille, et sur instruction du président de la République, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l'étranger a convoqué le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de France à Tunis, en l'absence de l'ambassadrice tunisienne à l'étranger, pour lui transmettre une forte protestation concernant le meurtre par des membres de la police française.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Secrétaire d'État a demandé au chargé d'affaires français par intérim d'informer ses autorités que la Tunisie considère cet incident comme un meurtre injustifié et qu'elle attend de la partie française toute la fermeté et la rapidité dans l'enquête et la détermination des responsabilités, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

De plus, la Tunisie a l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les droits du défunt et de sa famille et leur rendre justice. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions à l'ambassadeur de Tunisie à Paris pour qu'il transmette la même position tunisienne aux autorités françaises et qu'il prenne les mesures nécessaires en coordination avec le consulat général à Marseille pour accélérer le transfert du corps du défunt en Tunisie le plus rapidement possible.