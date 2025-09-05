Tunisie: Inondations - Mieux vaut prévenir...

La saison estivale est en train de nous quitter, avec ses moments de grandes chaleurs, pour céder la place, théoriquement, à d'autres temps de fraîcheur, voire de froid, synonymes de précipitations et de pluies que tout le monde attend avec impatience car bénéfiques pour l'agriculture, la terre et pour la reprise de la vie.

En effet, avec les premières pluies, les Tunisiennes et les Tunisiens se sentent, psychologiquement, positivement touchés tout en étant optimistes pour la remise en marche de la dynamique à tous les niveaux, surtout avec la remise à flot des barrages et l'irrigation naturelle des terres agricoles.

Or, nous avons pris l'habitude d'être relativement inquiets à cause de ce qu'on peut appeler le revers de la médaille, en l'occurrence les désagréments causés par les éventuelles inondations et autres crues dans de nombreux endroits du pays, et ce, aussi bien en zones urbaines que rurales, particulièrement près des rivières.

Mais voilà qu'heureusement, les autorités compétentes, et à leur tête le ministre de l'Equipement et de l'Habitat sont sorties au grand jour pour des visites de terrain dans les gouvernorats de Tunis, de l'Ariana, de La Manouba et de Ben Arous, afin de prendre connaissance de visu de l'état des lieux et inspecter l'avancement des travaux de maintenance des infrastructures de protection contre les inondations.

Ainsi, de nombreux sites susceptibles d'être à l'origine de crues et de ruissellements d'eau ont été visités, dont notamment les canaux secondaires et les ouvertures d'eau où se déroulent les opérations de nettoyage des bassins de récupération des eaux pluviales.

Cette action, qu'on peut qualifier d'opération coup de poing, puisqu'elle a nécessité la mobilisation d'une enveloppe assez consistante de l'ordre de trente-six millions de dinars sur l'ensemble du territoire, vise à multiplier le curage des oueds et des infrastructures hydrauliques, notamment dans les zones résidentielles exposées aux risques de crues, l'objectif final étant de prévenir les aléas climatiques de la saison des pluies et protéger les habitations, les vies humaines et les biens.

Maintenant que le temps presse, il est utile de respecter les délais impartis en accélérant le rythme des travaux en cours avec une coordination efficace entre les différents intervenants en assurant des oeuvres solides pour sécuriser les régions exposées tout en tenant compte de l'avènement probable de très fortes pluies, sachant que plus de 2.100 kilomètres de canaux et de cours d'eau ont déjà été nettoyés

Avec l'espoir d'un suivi strict et en temps réel des consignes en vue de la réussite réelle de cette action, tout laisse prévoir le succès de ces efforts de prévention. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir.