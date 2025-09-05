Tunisie: Jeune tunisien tué à Marseille - La dépouille rapatriée aujourd'hui à Tunis

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Chokri Dahech, directeur de la radio « Euro Maghreb » à Marseille, a confirmé ce vendredi que « le corps du citoyen tunisien Abdelkader Dhieb, tué par la police française à Marseille, devrait arriver en Tunisie ce soir à 18h00 ».

Invité de l'émission « Sabah El Ward » sur Mosaïque FM, Dahech a expliqué que « les procédures de rapatriement du corps ont été menées rapidement grâce aux efforts des autorités tunisiennes ».

Il a également indiqué que « le dossier de l'affaire a été classé hier par les autorités françaises ». Cependant, Dahche a assuré que « la plainte qui sera déposée aujourd'hui par plusieurs avocats tunisiens à Marseille au sujet de la mort du citoyen tunisien rouvrira le dossier pour un nouvel examen. »

