Sénégal: A Sédhiou, le Gamou des héritiers de Cheikh Niang

Sédhiou — La commémoration du Gamou par Hadaratoul Tidjaniya de Sédhiou (sud) s'inscrit dans une tradition initiée en 1957 par Cheikh Niang, sous l'impulsion de Serigne Babacar Sy, a constaté le correspondant de l'APS.

Une tradition vieille de près de sept décennies. A l'époque, les difficultés de transport entre Sédhiou et les autres régions du Sénégal avaient poussé Serigne Babacar Sy à autoriser les fidèles à célébrer le Mawlid sur place dans la capitale du Pakao.

Après Cheikh Niang, figure religieuse rappelé à Dieu en 1976, c'est son fils Mame Abdoul Aziz Niang qui a pris le relais jusqu'en 2017, avant Mansour Niang, qui a continué l'oeuvre de ses prédécesseurs jusqu'en 2024.

C'est désormais Sidya Niang, actuel khalife, qui veille à la pérennité de cette oeuvre, fidèle aux enseignements d'El Hadji Malick Sy (RTA).

Le Hadaratoul Tidjaniya de Sédhiou compte aujourd'hui dix sections totalement dédiées à l'encadrement des fidèles et à l'éducation des enfants de 5 à 20 ans.

Dans ce cadre, des séances de Wazifa sont organisées chaque vendredi, en plus d'un grand rassemblement mensuel, en vue de renforcer les liens communautaires et de diffuser les écrits d'El Hadji Malick Sy.

De nombreux jeunes investissent de plus en plus cette voie, consacrant davantage leur temps libre à l'adoration de Dieu à travers les zikr, les chants religieux et les prières. Des conférences sont régulièrement organisées pour sensibiliser sur la citoyenneté, le patriotisme et le sens des responsabilités.

Les femmes, en ce qui les concernent, sont omniprésentes dans les activités du Hadara, même tard dans la nuit, souligne Ousmane Diallo, un porte-parole, en mettant en exergue l'implication de la gent féminine dans la vulgarisation des enseignements d'El Hadji Malick Sy.

"L'objectif est de faire adhérer un maximum de fidèles, surtout les jeunes, afin d'inculquer les valeurs islamiques pour une paix durable", affirme-t-il.

Alassane Diallo, jeune fidèle, insiste sur l'importance de l'apprentissage des écrits de Seydi El Hadji Malick Sy, qui prône l'humanisme et la coexistence pacifique.

À Sédhiou, le Mawlid n'est pas qu'une célébration, c'est une école de spiritualité, de citoyenneté et de fraternité, fait valoir Diallo.