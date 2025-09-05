Afrique: Saïed et Tebboune appellent à un nouvel ordre économique pour l'Afrique lors de l'IATF2025

Alger — La 4ème édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF2025) a été inaugurée officiellement ce jeudi à Alger, en présence du Président de la République, Kaïs Saïed, du président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que de plusieurs chefs d'État arabes et africains.

Lors de la cérémonie d'ouverture au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis en garde contre la marginalisation persistante de l'Afrique dans l'ordre économique mondial. "L'Afrique, malgré ses richesses et ses potentialités, reste marginalisée dans cet ordre", a-t-il déploré. A cet égard, il a appelé à une mobilisation collective pour que le continent joue un rôle actif dans la prise de décision économique mondiale et surmonte la conjoncture internationale délicate actuelle, marquée par l'accélération des événements et l'effondrement potentiel du système des relations internationales.

De son côté, Kaïs Saïed a plaidé pour un « nouvel ordre mondial fondé sur des valeurs nouvelles, qui protège la souveraineté des États et mette fin à l'emprise sur les richesses naturelles de l'Afrique ». Il a affirmé que le continent doit tirer les leçons du passé et adopter une nouvelle approche pour bâtir un avenir prospère.

La Tunisie participe à cette foire avec un pavillon national de 304 m² regroupant plus de 24 entreprises exportatrices, dont 12 PME, 8 artisans et 4 start-ups, représentant des secteurs diversifiés tels que le textile, le cuir, les cosmétiques, les matériaux de construction, l'industrie automobile et les énergies renouvelables. Un atelier dédié à la Tunisie est prévu vendredi pour promouvoir l'industrie automobile nationale et la stratégie ZLECAf.

Le Ministre du Commerce et du Développement des exportations participe aux activités de la Foire, tandis que la Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines prend part au Salon africain de l'automobile organisé en marge de la Foire le 5 septembre 2025.

La ville de Lagos (Nigeria) a été désignée pour accueillir la prochaine édition de la foire en 2027, marquant la continuité de cet important rendez-vous économique continental.