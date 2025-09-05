Afrique: Qualifs-Mondial 2026 (GrH) - La Tunisie domine le Liberia (3-0)

TUNIS — La sélection tunisienne de football a dominé son homologue libérienne (3-0), en match comptant pour la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 (groupe H), disputé jeudi soir au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les buts ont été inscrits par Hazem Mastouri (5), Ferjani Sassi (67) et Elias Saad (90+4).

Dans l'autre match du groupe, joué l'après-midi, la Guinée Equatoriale a battu Sao Tomé-et-Principe (3-2).

Le dernier match, entre la Namibie et le Malawi, aura lieu vendredi à 14h00.

Jeudi 4 septembre :

Sao Tomé-et-Principe - Guinée équatoriale 2-3

Tunisie - Liberia 3-0

Vendredi 5 septembre :

14h00 : Namibie - Malawi

Classement: Pts J

1. Tunisie 19 7

2. Namibie 12 6

3. Liberia 10 7

4. Guinée équatoriale 10 7

5. Malawi 6 6

6. Sao Tomé-et-Principe 0 7

s-bak