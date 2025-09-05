Tunisie: Participation au BBITF en Inde de la pièce 'Les immigrés' de Hafedh Khalifa, adaptation de l'oeuvre du polonais Sl̸awomir Mrożek « Les émigrés »

TUNIS — La pièce "Les immigrés" (The Immigrants) de Hafedh Khalifa est dans la sélection officielle de la 3ème édition du "Bhullung-Bhuthur International Theatre Festival" (BBITF) qui se déroule du 3 au 7 septembre, à Guwahati, plus grande ville de l'Etat d'Assam à l'extrémité-est de l'Inde.

"Les immigrés"(70') est une adaptation d'une oeuvre du célèbre dramaturge polonais Sl̸awomir Mrożek (1929- 2013) intitulée « Les émigrés », parue en 1975.

Cette version tunisienne est mise en scène par Hafedh Khalifa et produite en 2022 par la compagnie "Art Des Deux Rives Prod". Elle est écrite par Lassad Ben Hassine et interprétée par le duo Slaheddine Msadek et Jaleleddine Saadi.

La participation de ce spectacle théâtral est soutenue par le ministère des Affaires Culturelles dans le cadre du renforcement de la présence culturelle de la Tunisie à l'international, indique le site de ministère.

Dans un communiqué publié, ce jeudi 4 septembre, le ministère a encore indiqué la participation du metteur en scène Hafedh Khalifa à l'un des 6 ateliers de théâtre au menu du festival animés par des experts internationaux. Il sera parmi des hommes de théâtre représentant les pays participants qui dirigeront un atelier intitulé "Embodied Voices: The Craft of Physical Expression on Stage" (Littéralement: "Voix incarnées: L'art de l'Expression physique sur scène").

Contacté par l'agence TAP, Hafedh Khalifa a déclaré, depuis l'Inde, que sa participation au "Bhullung-Bhuthur International Theatre Festival" revêt une grande importance sur le plan de la Diplomatie culturelle surtout qu'en Tunisie on n'a pas une grande idée sur l'expérience théâtrale en Inde ».

"Ma présence en Inde à travers cette pièce intitulée 'Les immigrés' devra me permettre de choisir certains spectacles étrangers pour participer à la prochaine édition du Festival international du théâtre du Sahara en 2026 », a encore dit le metteur en scène dans un bref entretien sur whatsApp, en raison de la mauvaise connexion.

La pièce tunisienne figure parmi une sélection de spectacles représentant divers pays dont "The Girl Who Rode A Bicycle de Nayan Parasad et "Metamorphosis of Mitrachi Goshta" de Dr. Mrinal Jyoti Goswami (Inde), "Palunko's Wife" d'Iva Peter-Dragan (Croatie), "After de Kim So Jung (Corée du Sud), "#Notime" de Casandra Topologeanu (Roumanie), "Dummy" de Sarathchandra Walpola, "A JHourney of Despair" d'Upeksha Lankathilaka, "It's Not Me, Someone Else" de D.Randika T.Wimalasuriya et "Unseen d'Asanka Ishan Dayapala (Sri Lanka) et "Stand-up Father" de Kassem Istanbouli (Liban).

Notons que l'équipe libanaise n'a pas pu être présente en Inde, d'après la déclaration de Hafedh Khalifa à la TAP.

Selon le site du festival, la pièce tunisienne sera jouée le 6 septembre au Sri Sri Madhavadeva International Auditorium.

Synopsis de la pièce publié sur le site du BBITF : "Une confrontation tendue et poétique en marge de la société. Situé dans une nuit de Noël qui se répète chaque année avec des célébrations et des chansons, "The Immigrants" offre un contrepoint brutal: deux immigrés anonymes, isolés des festivités, s'engagent dans un échange long et volatil rempli d'hostilité, de suspicion et d'éclairs de sympathie.

À travers ce scénario puissant et intemporel du dramaturge absurde polonais Saloir Mrozek, la performance explore le bilan psychologique du déplacement, les complexités de l'identité et la contradiction absurde entre la lutte interne et la célébration externe. Alors que le monde sonne le Nouvel An, ces deux hommes différents par leur classe, leur tempérament et leur philosophie restent piégés dans une éternelle dispute, inconscients de la joie au-delà des murs de leur sous-sol.

Dirigée par Hamed Khalifa, cette production en langue arabe présente une musique envoûtante de Beethoven, un éclairage vif et des performances nuancées qui transforment un simple espace en un monde symbolique d'exil émotionnel. Fusion convaincante de théâtre existentiel et d'allégorie politique, The Immigrants tend un miroir à notre époque où l'appartenance reste insaisissable et où le besoin humain de dignité et de reconnaissance brûle en silence".

Evoquant l'oeuvre de Sl̸awomir Mrożek, le site de l'encyclopédie Universalis présente une oeuvre sur "deux deux émigrés (l'intellectuel et le manuel), enfermés comme des taupes dans un sous-sol, vivant des situations aussi absurdes, aussi insolubles que les précédents personnages de l'auteur mais où l'humour désespéré s'exerce d'une façon plus directe, plus immédiate".

"Les personnage, plus réels, moins allégoriques, se chargent de plus d'épaisseur charnelle. Un certain réalisme a fait son apparition dans le théâtre de Mrozek", peut-on lire dans le site de l'encyclopédie.

Après près de cinq décennies, l'oeuvre de Sl̸awomir Mrożek demeure largement reprise ce qui confirme la puissance de ce huis clos entre deux immigrés, refugiés, une thématique d'actualité dans un monde en pleine mutation.