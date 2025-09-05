Sénégal: Célébration du mawlid à l'esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane

4 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, d'obédience mouride, va vibrer au rythme de la célébration du mawlid ou gamou dans la nuit du jeudi au vendredi, a appris l'APS.

"Sous le Ndiguel de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, la célébration de la naissance du Prophète (PSL) communément appelée gamou est prévue dans la nuit du jeudi (...) au vendredi (...) à l'esplanade de la Grande Mosquée Massalikoul Djinane de Dakar en face de l'Avenue Cheikh Ahmadou Bamba", indique un communiqué reçu des organisateurs.

Selon la même source, la nuit sera ponctuée par "des séances de lecture du Saint Coran, des prestations et lecture de Khassaïdes, de Zikr des plus beaux noms du sceau des Prophètes (PSL) et de conférences par d'éminents conférenciers mourides sur la vie et l'oeuvre de Seydina Mouhamed (PSL)".

Le communiqué rappelle qu'une réunion du Comité local de développement (CLD) pour les préparatifs du gamou s'est tenue dans les locaux de la mosquée.

