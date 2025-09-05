Guinée: Younoussa Youla du FNDC et Mabory de l'UFDG « enlevés »

Nous venons de l'apprendre. Mabory de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a été arrêté ce vendredi 05 septembre 2025 dans la banlieue de Conakry.

Selon un membre de la communication de l'UFDG, ce jeune influent de l'axe Hamdallaye-Bambéto-Cosa a été arrêté par des gendarmes sans convocation préalable et conduit vers une destination inconnue.

Le mercredi 03 septembre 2025, Yamoussa Youla, responsable de la section communale du FNDC - Dixinn, a été arrêté sans mandat à son lieu de travail sis à Taouyah dans la commune de Ratoma par des agents de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale.

L'ONG Tournons la Page exige la libération de M. Youla qui est membre du comité d'organisation de la manifestation des forces vives ce vendredi.