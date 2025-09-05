Guinée: Younoussa Youla du FNDC et Mabory de l'UFDG « enlevés »

5 Septembre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Nous venons de l'apprendre. Mabory de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a été arrêté ce vendredi 05 septembre 2025 dans la banlieue de Conakry.

Selon un membre de la communication de l'UFDG, ce jeune influent de l'axe Hamdallaye-Bambéto-Cosa a été arrêté par des gendarmes sans convocation préalable et conduit vers une destination inconnue.

Le mercredi 03 septembre 2025, Yamoussa Youla, responsable de la section communale du FNDC - Dixinn, a été arrêté sans mandat à son lieu de travail sis à Taouyah dans la commune de Ratoma par des agents de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale.

L'ONG Tournons la Page exige la libération de M. Youla qui est membre du comité d'organisation de la manifestation des forces vives ce vendredi.

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.