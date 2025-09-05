Afrique: Drone abattu - Le Mali dépose une requête contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice

Le Mali a annoncé le 4 septembre 2025 avoir déposé auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête contre l'Algérie qu'elle accuse d'avoir abattu début avril 2025 un drone de son armée en territoire malien.

Le ton monte à nouveau entre le Mali et son voisin l'Algérie. La junte malienne a annoncé jeudi dans un communiqué avoir déposé auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) une requête contre l'Algérie qu'elle accuse d'avoir abattu début avril un drone de son armée en territoire malien.

Terrain judiciaire

Le différend entre les deux pays se déplace donc désormais sur le terrain judicaire. Depuis le 1er avril, Bamako accuse Alger d'avoir abattu un drone de l'armée malienne au-dessus du territoire malien non loin de la frontière entre les deux pays. Pour la junte, l'acte constitue une violation de son espace aérien.

L'Algérie, elle, a rejeté ces accusations. Selon le ministère algérien de la Défense, les données radar recueillies « établissent clairement la violation de l'espace aérien de l'Algérie » par un drone de reconnaissance venu du Mali.

L'affaire a donné lieu à une crise diplomatique entre les deux pays qui partagent une frontière commune d'une longueur de près de 1 500 kilomètres. Bamako et Alger ont depuis fermé chacun leur espace aérien à l'autre pays.

« Une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien »

Selon le communiqué de la junte malienne annonçant la saisine de la CIJ, « cette agression flagrante est le summum d'une série d'actes hostiles et démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien ».

Pour des observateurs, la plainte du Mali contre l'Algérie est une fin de non-recevoir aux dernières tentatives d'Alger d'améliorer ses relations avec Bamako.