Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les Directeurs régionaux du Kadiogo apportent leur soutien

3 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Oumarou RABO

L'Association des directeurs régionaux de la région du Kadiogo a offert des bidons d'huile de badigeonnage, du sucre et de thé à l'Initiative présidentielle « Faso Mêbo », mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Comme d'autres structures, l'Association des directeurs régionaux de la région du Kadiogo a répondu à l'appel à la mobilisation lancé dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour l'aménagement et la construction du pays. En effet, mercredi 3 septembre 2025 à

Ouagadougou, elle a offert 17 bidons d'huile de badigeonnage et des kits pour petit déjeuner composés du sucre et de thé. Cet apport, bien que modeste, selon la présidente de l'association, Adiaratou Sawadogo, a une importance capitale dans le processus de fabrication des pavés.

« Nous sommes venus apporter notre contribution pour l'aménagement et la construction de notre pays, en réponse à l'appel du président du Faso. Nous savons que pour réaliser des pavés de qualité, plusieurs matériaux sont nécessaires. Nous avons choisi d'apporter de l'huile, qui servira à badigeonner les moules afin que des pavés solides et durables puissent être produits », a-t-elle précisé. Pour Mme Sawadogo, ce geste s'inscrit dans une démarche patriotique et dans un esprit de responsabilité citoyenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a estimé qu'il est essentiel pour chaque Burkinabè d'apporter sa pierre à l'édifice national. « Nous ne voulons pas être en marge de l'histoire. Nous sommes déjà engagés sur le terrain à travers nos différentes activités et missions qui nous ont été assignées par nos ministres respectifs. Chacun doit contribuer à sa manière pour la construction du pays », a-t-elle conclu.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.