Le journaliste et ancien président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Abdoulazize Bamogo, a présenté, vendredi 29 août 2025, à Bobo Dioulasso, son ouvrage intitulé : « La Communication au Burkina Faso : cadre légal et institutionnel ».

C'est le directeur de publication de l'Express du Faso, Mountamou Kani, qui a présenté le livre à l'assistance. Le livre est un recueil des textes législatifs et règlementaires qui encadrent les règles du jeu en matière de pratiques professionnels des médias ou diffuseurs de contenus médiatiques, des journalistes, des publicitaires, des chargés de communication ou du marketing d'une organisation ou d'une personnalité publique. Il comprend 414 pages et est subdivisé en quatre grandes parties.

Pour le présentateur du jour, c'est un outil essentiel de travail pour ceux qui veulent maitriser le domaine des médias, de la communication et de la publicité. Embouchant dans la même trompette que Mountamou Kani, l'auteur, Abdoulazize Bamogo, a dit avoir écrit le livre pour outiller les professionnels des médias et de la communication afin de renforcer leur crédibilité. Ce livre est également, selon lui, sa contribution à l'effort collectif de lutte contre l'insécurité que fait face le pays.

Il a souhaité que tous ceux qui informent, éduquent, sensibilisent ou influencent puissent avoir ce livre et qu'il devienne « un repère utile » dans l'exercice quotidien de la communication au Burkina Faso. « J'en appelle à une appropriation collective et engagée de ce livre, non pas simplement comme un recueil de textes, mais comme un levier pour bâtir une communication plus responsable, plus éthique et plus conforme aux exigences de la situation difficile que traverse notre nation », a affirmé M. Bamogo.

La communication responsable, a-t-il poursuivi, n'est pas un luxe. « C'est un impératif pour la cohésion sociale et la sécurité de notre nation », a martelé l'auteur. Pour la déléguée régionale du CSC, Marguerite Blegna, représentant le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, le livre s'inscrit dans la vision de l'institution, celle de structurer, de rendre plus transparent et de valoriser le secteur de la communication.