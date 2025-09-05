Afrique: Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 - Le Burkina présente ses produits et savoir-faire à Dakar

Une délégation burkinabè, composée majoritairement de jeunes entrepreneurs, participe au AFSF 2025, du 31 août au 5 septembre 2025, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ». Elle y expose les savoir-faire et produits made in Faso.

Faso riz, gombo en poudre, croquettes de blé, jus de sorgho, inventions technologiques, ... sont les produits made in Burkina qu'une quinzaine de jeunes entrepreneurs présentent au AFSF 2025 qui se tient, du 31 aout au 5 septembre 2025, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires ». Selon la représentante du ministre chargé de la Jeunesse, Mamounata Ouédraogo, cette participation vise à tirer profit des opportunités qu'offre ce rendez-vous du donner et du recevoir.

« Notre premier objectif à ce forum est de partager l'expérience du Burkina Faso en matière d'agriculture, de tisser des relations gagnant-gagnant avec des partenaires qui pourront contribuer à booster l'entrepreneuriat agricole dans notre pays », a-t-elle souligné. Ce partage d'expériences se fait à travers des panels et l'exposition des produits burkinabè au niveau du stand pays.

Etudiante en industries agro-alimentaires à l'UACAO/Bobo-Dioulasso, Djê Jessica Traoré, est une jeune entrepreneure dans la transformation agroalimentaire. Elle est présente au Forum avec son jus de sorgho transformé localement. « Mon objectif est de présenter mon savoir-faire et d'attirer d'éventuels partenaires qui s'intéressent à mon projet de promotion des mets et jus locaux d'Afrique, particulièrement le jus de sorgho.

C'est un jus naturel, sans sucre, sans additifs comme les jus importés et qui est bon pour la santé, car il est riche en fibres et en vitamines », a-t-elle indiqué.

De l'agriculture et de l'élevage écologiques à domicile

Après trois jours d'exposition, elle se réjouit de l'engouement autour du jus de sorgho. « Il y a des gens qui sont intéressés par mon produit. Nous avons échangé des contacts. Il reste à discuter avec eux et voir comment créer des partenariats solides », a confié Jessica Traoré. Car, son objectif est de distribuer son jus de sorgho à travers l'Afrique.

Jeune entrepreneure et éco-ambassadeur de l'UNFPA, Angélique Traoré est à ce

Forum avec une invention technologique dénommée "Kit intégré Yalg Baooré". Il s'agit d'une construction métallique à plusieurs étages et compartiments. « Le "Kit intégré Yalg Baooré" est une solution permettant aux ménages de produire en quantité et en qualité des protéines végétales et animales pour leur consommation en famille sur 2 m2. Ils

deviennent ainsi acteurs de leur alimentation.

Il est intégré, car les déchets des animaux sont utilisés pour fertilisés les plantes », a-t-elle expliqué. La solution est écologique, car elle permet de recycler les pneus, pots usagés, de produire sans salir son cadre de vie. Avoir ce kit à domicile a également l'avantage d'intéresser les enfants dès le bas âge à l'activité agricole.

Le Kit a deux variantes. Le format à deux compartiments permet de faire l'élevage de deux espèces animales différentes : la partie supérieure pour la volaille et celle inférieure pour les lapins par exemple. Quant au format à compartiment unique, il a l'avantage de permettre de pratiquer l'élevage de la volaille de grande taille comme les dindons voire les petits ruminants. Le prix de ces kits varie entre 100 000 F CFA à 140 000 F CFA.

La trouvaille de Mme Traoré suscite de l'engouement, car il y a beaucoup de structures qui ont déjà marqué de l'intérêt pour le produit, a-t-elle fait savoir.

Et d'ajouter que ce kit intégré, économique en gestion d'eau, répond à la problématique de l'amélioration des systèmes alimentaires durables dans le Sahel.

« En participant à ce Forum, l'objectif est de montrer que la jeunesse a du potentiel, des idées pour répondre à cette problématique », a-t-elle martelé. Il s'agit aussi de rechercher des partenaires techniques et financiers pour une meilleure vulgarisation du kit au profit des populations du Sahel.