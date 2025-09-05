Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026/ Djibouti-Burkina - Bissau, le piège à éviter pour les Etalons

Les Etalons se sont envolés pour la Guinée-Bissau, hier mercredi 3 septembre 2025, où ils croiseront les crampons contre leurs homologues djiboutiens, ce 5 septembre, au stade du 24-Septembre de Bissau, dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une rencontre cruciale pour les Burkinabè qu'ils ne doivent louper sous aucun prétexte, s'ils ne veulent pas enterrer définitivement leur chance de se qualifier à l'issue des phases de groupes.

C'est la finale avant l'heure dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le match qui opposera, demain 5 septembre, sous le coup de 16h GMT, les Requins de la Mer Rouge de Djibouti aux Etalons du Burkina Faso sera d'un enjeu primordial pour Brama Traoré et ses garçons. Et pour cause, tout autre résultat que les trois points de la victoire compromettront sérieusement les chances des Etalons de revenir à hauteur des Pharaons d'Egypte (1er du groupe) qui comptent déjà cinq points d'avance sur les nôtres et qui, en cas de victoire de leur côté contre les Ethiopiens prendront le large avec au minimum sept points de plus.

Dans un tel scénario, le duel tant attendu du 9 septembre au stade du 4-Août ne sera rien de plus qu'un match pour l'honneur.

C'est dire donc que ce match contre Djibouti que le Burkina Faso a dominé en mars dernier lors de la 5e journée par 4 buts 1 sera à aborder avec la plus grande concentration pour éviter toute surprise désagréable. C'est d'ailleurs ce qu'avait laissé entendre le sélectionneur national, Brama Traoré, lors de la conférence de presse, du 28 août dernier, assurant qu'il n'y aura pas de place pour la facilité.

Et cela semble être bien compris dans le staff. « Nous ne concevons pas de petit adversaire. Nous sommes donc concentrés pour les trois points à Bissau. Nous avons beaucoup travaillé sur le plan tactique pour cela et les garçons sont des professionnels qui savent ce qu'on attend d'eux donc je pense que ça va passer en Guinée-Bissau », a confié le sélectionneur adjoint, Issa Balboné. Les joueurs sont également conscients de l'enjeu et entendent faire ce qu'il faut pour sortir victorieux de ce match.

« C'est toujours difficile d'aborder ce genre de match car sur le papier nous sommes supérieurs. Nous avons gagné le match-aller mais un match de football ne se joue pas sur le papier, il faut batailler sur les 90 minutes pour sortir vainqueur et nous allons nous motiver, nous concentrer pour aborder sérieusement ce match », a promis le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré.