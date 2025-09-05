Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Le BIR7 et les taximen en renfort avec du granite

Le 7e Bataillon d'intervention rapide (BIR7) a apporté 150 tonnes de granite et la somme d'un million F CFA à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 3 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso, à Faso Mêbo. En plus du BIR 7, l'Association des conducteurs de taxi de Bobo-Dioulasso ont également fait don de 30 tonnes de granite à l'initiative.

Le Bataillon d'intervention rapide (BIR7), en plus d'être au front contre l'ennemi, a tenu à manifester sa solidarité à l'égard de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. Les éléments du Bataillon étaient, mercredi 3 septembre 2025 au quartier général de Faso Mêbo, sis au village artisanal au secteur 14 de Bobo-Dioulasso pour un don de 150 tonnes de granite et la somme de 1 million F CFA. Outre ces dons en nature et en espèces, les éléments du BIR7 ont mis la main à la patte en participant à la confection des pavés.

Pour le représentant du commandant du BIR7, le lieutenant Hudhayfah Saré, l'objectif du don est de prouver à la nation entière que le BIR7 qui est engagé dans les opérations dans l'Ouest du Burkina Faso, est aussi sensible au développement du pays. « Avec ce don nous pensons montrer l'exemple aux autres pour que tout le monde puisse participer à la construction de cette nation. Quelle que soit la couche sociale et professionnelle, chacun de nous, chaque Burkinabè, doit mettre la main à la patte pour permettre à notre pays d'aller de l'avant ».

Avec l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, le lieutenant Saré estime que les rues de la ville de Sya vont être plus embellies. Acteurs essentiels du secteur des transports des biens et des personnes en milieu urbain, les membres de l'Association des conducteurs de taxis du Guiriko, se sont, eux aussi, joints à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo. A la suite du BIR7, la faitière des conducteurs de taxis était au village artisanal pour remettre à Faso Mêbo 30 tonnes de granite. Ces acteurs, à écouter le président des conducteurs de taxi de la région de Guiriko, Amidou Traoré, ne veulent pas être en marge de la nouvelle page de l'histoire qui est en train d'être écrite.

« Nous ne voulons pas être des spectateurs de la marche du développement enclenché par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous voulons nous aussi, malgré nos modestes moyens, participer à écrire cette nouvelle histoire du Burkina d'autant plus que nous sommes l'un des premiers bénéficiaires de l'embellissement des villes confié à Faso Mêbo », a justifié Amidou Traoré.

C'est dans cette dynamique, a-t-il laissé entendre que les conducteurs de taxis se sont mobilisés pour accompagner cette initiative au vu de son importance pour le pays. « Nous voulons dire au président du Faso que nous soutenons l'Initiative Faso Mêbo. Et nous invitons ceux qui sont dans les structures à faire pareil, parce que si les voies sont de bonne qualité, c'est nous qui sommes les premiers gagnants », a souligné M. Traoré.