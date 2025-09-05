Burkina Faso: Développement local - Le Djôrô acte son retrait de l'Association des régions francophones

La délégation spéciale régionale du Djôrô a tenu la troisième session ordinaire de l'année, les mercredi 27 et jeudi 28 août 2025, à Gaoua. Cette rencontre a permis aux délégués d'évaluer les réalisations de l'année et de tracer les perspectives pour les mois à venir.

Pour la troisième fois de l'année 2025, les délégués spéciaux de la région du Djôrô se sont réunis en session ordinaire, les mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2025. A l'ordre du jour, ils ont examiné huit points mais aussi, ils ont pris des décisions parmi lesquelles le désengagement de la région de l'Association internationale des régions francophones (AIRF).

Le président de la délégation spéciale régionale, Siaka Barro, par ailleurs gouverneur du Djôrô, a justifié cette motion en la présentant comme une conséquence directe du retrait du Burkina Faso de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), soulignant un alignement avec la politique étrangère de l'Etat. Aussi, les délégués ont modifié la composition des commissions permanentes afin de répondre aux demandes de certains de ses membres. Au coeur des discussions, un exposé sur les orientations budgétaires a été présenté. Cette étape de planification, a poursuivi M. Barro, vise à définir les priorités financières pour initier de grands projets bénéfiques aux communautés du Djôrô.

Dans cette dynamique de développement, le gouverneur a annoncé que la délégation spéciale régionale envisage un partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ANEREE). Cette collaboration a pour objectif, selon lui, d'explorer des opportunités communes afin de booster le développement économique et infrastructurel du Djôrô. En marge des travaux en salle, les membres de la délégation ont effectué une visite-terrain pour inspecter plusieurs chantiers en cours.

Les infrastructures visitées incluent notamment, une salle de réunion de 100 places équipées d'une salle d'attente et d'un bureau, d'une auberge de huit chambres, d'un restaurant et d'un parking. Si le gouverneur a salué les taux d'exécution satisfaisants, sur certains sites, il a noté que les retards étaient perceptibles ailleurs. Siaka Barro a indiqué avoir immédiatement interpellé les entreprises concernées pour exiger le strict respect des délais et la garantie d'une qualité « optimale » des ouvrages.