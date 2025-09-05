Burkina Faso: Encadrement technique - 53 nouveaux entraineurs licence D au profit du football

2 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Pengdwendé Achille Ouedraogo

La Fédération burkinabè de football (FBF) a clôturé avec succès un cours de formation pour entraîneurs de niveau Licence D FBF-CAF, visant à renforcer le football de base au Burkina Faso. La cérémonie de clôture, qui s'est tenue le 28 août 2025 à Ouagadougou, a été présidée par Rahim Ouédraogo, 1er vice-président de la FBF.

La Fédération burkinabè de football (FBF) est résolument engagée à investir dans le développement des compétences. Elle vient de clôturer une seconde formation au profit de 53 entraîneurs dont 5 femmes. Le cours, d'une durée de dix jours et totalisant 80 heures, a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences pour l'entraînement des jeunes joueurs. Une formation similaire a également eu lieu à Bobo-Dioulasso où 25 autres entraîneurs ont été formés, portant à environ 200 le nombre total de bénéficiaires de cette formation de base sous l'actuel comité exécutif.

Pour le vice-président Rahim Ouédraogo, qui a présidé la cérémonie de clôture, la FBF est engagée à investir dans les ressources humaines. « La formation demeure le socle d'un football compétitif et durable », a-t-il déclaré, transmettant les salutations du président Sawadogo et félicitant les participants pour leur assiduité. Il a également mis en garde les nouveaux diplômés contre la précipitation, les encourageant à prendre le temps de se construire en tant qu'entraîneurs avant de viser les divisions supérieures. « Il faut prendre le temps de vous construire pour devenir de grands entraîneurs », a-t-il conseillé.

Le directeur technique national, Pascal Yougbaré, a précisé que cette formation s'adressait spécifiquement aux entraîneurs d'enfants de moins de 12 ans. Il a souligné l'importance cruciale de la prise en charge précoce des jeunes joueurs, dès l'âge de 5 ans, pour

« fabriquer les futurs grands joueurs ». M. Yougbaré a mentionné que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de la FIFA pour le soutien au football de base. Selon ses confidences, la FBF a récemment obtenu un financement pour le projet Bambi-Foot, dédié aux U12 et les entraîneurs fraîchement formés seront d'une grande utilité pour sa mise en oeuvre sur le terrain.

