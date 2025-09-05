Afrique de l'Ouest: Kédougou - Plusieurs villages impactés par la crue du fleuve Gambie

Kédougou — Plusieurs villages du département de Saraya ont été impactés par la montée des eaux du fleuve Gambie suite aux fortes précipitations des derniers jours qui ont rendu certaines routes impraticables dans cette partie de la région de Kédougou (sud-est).

La montée des plans d'eau du fleuve Gambie à Kédougou et Mako, mais surtout à la station de la Falémé, suscite l'inquiétude des populations riveraines.

La route reliant Bembou à Khossanto, ainsi que celle desservant Daworola, Dentila, Samécouta, Toubacouta et Baitilaye Diakha sont devenues impraticables.

Les populations de ces villages arrivent difficilement se déplacer, se trouvant dans des zones enclavées et isolées du reste du département.

Le pont de Daworola, un village du département de Saraya, a été coupé par une rivière débordante, rendant les déplacements très compliqués.

"La rivière perturbe la traversée des populations de Daworola. Les eaux ont aussi emporté le pont du village", a souligné Kama Dansokho, responsable des jeunes des villages impactés de la Falémé.

Selon lui, plusieurs villages de la commune de Missira Sirimana sont devenus difficiles d'accès du fait de la crue du fleuve Gambie.

"Les marigots débordent de partout dans cette commune, contribuant à enclaver davantage les villages de Illimalo, Wansagran, Mouran et Saeinssoutou", a-t-il poursuivi.

Fily Sissoko natif de la ville de Saraya, a expliqué que les populations des villages de Missira Dentila, Samécouta, Toubacouta sont confrontées également à de sérieux problèmes de déplacement à cause du débordement du marigot de Mérékhoulé.

Le pont facilitant les déplacements entre les villages de Missira Dentila, Samécouta et Toubacouta "est entièrement submergé par les eaux, rendant la circulation impossible", surtout à cause du débordement du marigot de Mérékhoulé, explique Fily Cissokho, natif de Saraya.

"Il faut que l'Etat fasse quelque chose pour désenclaver nos villages. Chaque année, à cette période de l'année, nous vivons les même difficultés", insiste Fily Sissoko.

Des champs impactés par la montée des eaux

Selon Kossoro Cissokho, habitant de Khossanto, les ponts de Khossanto et Bembou restent coupés pendant de longues heures quand il pleut, obligeant les populations locales à rester coupées du monde.

Plusieurs champs de maïs et d'arachide emblavés au bord du fleuve sont envahis par le débordement du fleuve Gambie dans les communes de Kédougou et Dimboli.

"Depuis le début du mois d'août, le fleuve monte et descend. Nous avons très peur pour nos champs", confie Ousmane Diébakhaté, qui a emblavé plus de trois hectares à Bakho, dans la commune de Dimboli.

Boubacar Diallo, un jeune cultivateur de Dialaya, craint aussi pour ses plus de deux hectares de maïs et son champ arachide touchés par la montée des eaux suite aux précipitations enregistrées ce jeudi 28 août.

"On risque de perdre nos champs à cause du débordement du fleuve cette année encore", lance le jeune cultivateur.

Selon le rapport hebdomadaire de la direction régionale du développement rural (DRDR), des cas d'inondation ont été constatés cette semaine dans six villages du département de Saraya, suite aux dernières pluies enregistrées dans cette zone.

"Il s'agit des villages de Saroudja, Guémédjé, Wansangara, Satadougou et Missira Sirimana dans le département de Saraya, avec des dégâts notés sur des parcelles de cultures (maïs riz arachide) pour un total de 50 hectares déjà enregistrés", lit-on dans le document.

Il signale que le recensement des sinistrés et des superficies impactées est en cours dans ces zones inondées.

Un plan de sauvegarde communal élaboré

De même, un plan de gestion intégré des inondations au Sénégal est en train d'être mis en oeuvre à Kédougou par la direction de la prévention et de la gestion des inondations, selon l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.

La ville de Kédougou fait partie des communes pilotes de ce projet, a précisé M. Mbaye à l'APS.

"La crue impacte chaque année des terres de cultures situées le long du fleuve Gambie, sans compter que nous avons la mare de Dalaba et surtout de Ndiormi, ex Gada Dinguéssou dans la commune de Kédougou où les habitations se trouvent sur le domaine public fluvial", a-t-il expliqué.

"Nous sommes en train de mettre en oeuvre le projet par un plan de sauvegarde communal des inondations qui a été élaboré. Nous recevons des alertes au niveau central à travers 'Allo inondation' et à travers la direction de la prévention et de la gestion des inondations qui nous disent que nous sommes en période de vigilance et de veille", a indiqué l'autorité administrative.

Papa Abdoulaye Mbaye assure que le plan de sauvegarde communal est en alerte pour prévenir les inondations de la crue du fleuve Gambie.

"Nous avons une équipe de communication au niveau du plan de sauvegarde communal des inondations qui est très opérationnelle. Nous étions alertés récemment sur la situation de la montée des eaux du fleuve Gambie via la plateforme Wiki Project. Et toutes les informations du niveau de l'eau que nous recevons de l'équipe technique sont intégrées dans cette plateforme afin de faire face à la situation", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, des dispositions sont prises, selon lui, pour alerter les autorités et les populations sur la montée des eaux du fleuve Gambie afin de prévenir les inondations.

"L'objectif premier de ce plan de sauvegarde communal des inondations est d'éviter des pertes en vies humaines et de rester en vigilance et en alerte afin de vulgariser la bonne information auprès des populations et des acteurs concernés par la crue du fleuve Gambie", a-t-il indiqué.

De plus, les autorités administratives de Kédougou ont identifié un site appelé, au besoin, à recevoir des sinistrés en cas d'inondation, a-t-il renseigné, évoquant également la mise en place d'un dispositif de réaction doté de motopompes.

"Nous avons préparé des zones en conséquence pour accueillir des sinistrés en cas d'inondation. Nous sommes très vigilants en vue d'une réaction très efficace par rapport à ce phénomène des inondations", a conclu l'autorité administrative.