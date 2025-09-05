Togo: Une réforme des formations courtes pour booster l'emploi des jeunes

Le gouvernement entend donner un nouveau souffle aux formations professionnelles accélérées, en lançant l'élaboration d'un schéma directeur destiné à mieux encadrer et orienter ce type de parcours de courte durée.

L'annonce a été faite vendredi par le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Isaac Tsiakpé, qui a ouvert les travaux. L'initiative bénéficie de l'appui de la Coopération allemande (GIZ) à travers le projet ProEmploi.

Ce futur document stratégique servira de référence nationale pour harmoniser la mise en oeuvre des formations accélérées, généralement comprises entre deux et six mois. Ces formations concernent des secteurs clés tels que le numérique, la transformation agricole, l'agro-alimentaire, mais aussi d'autres domaines porteurs pour l'économie nationale.

Pour les autorités, l'ambition est de permettre aux jeunes de bénéficier de compétences pratiques adaptées aux réalités du marché de l'emploi et de favoriser leur insertion rapide dans la vie professionnelle.

« Ces types de formation doivent pouvoir aboutir à des diplômes professionnels reconnus par l'État, afin de permettre aux jeunes de se valoriser sur le marché du travail », a expliqué le ministre Isaac Tsiakpé.

Comme dans d'autres pays, ces formations offrent aux jeunes une opportunité d'acquérir rapidement des compétences utiles et concrètes, facilitant ainsi leur accès à l'emploi ou à l'auto-emploi. Cette réorganisation vise donc à transformer les formations courtes en un véritable levier de développement et de lutte contre le chômage des jeunes.