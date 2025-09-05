Cote d'Ivoire: Élections au pays - Les femmes du Front commun et de la société civile élèvent la voix pour la paix et la justice

5 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

À la Maison du Pdci-Rda à Cocody, un message fort a été lancé ce vendredi 5 septembre 2025, par les femmes du Front commun et de la société civile, lu par N'Zi Odette, secrétaire exécutive du Pdci-Rda en charge des femmes.

Dans une déclaration empreinte d'émotion, elles ont appelé à la paix, à la justice et au respect de la Constitution, face à la crise électorale qui s'annonce. « La Côte d'Ivoire a déjà trop souffert pour encore jouer avec le feu », ont-elles rappelé. Les femmes exhortent le gouvernement à organiser des élections inclusives, transparentes et apaisées, afin d'éviter une nouvelle fracture nationale.

Elles en appellent à l'indépendance et à la responsabilité des autorités judiciaires, avertissant qu'« une seule décision de justice malheureuse pourrait replonger le pays dans le chaos ». S'adressant aux forces armées, elles ont insisté : « Vos armes ne doivent jamais se retourner contre vos frères et soeurs. Votre mission est de protéger et non de terroriser. » Aux chefs religieux et traditionnels, elles ont demandé de jouer leur rôle de guides spirituels et de médiateurs pour préserver l'unité nationale.

Elles ont également interpellé la France, l'invitant à « se tenir du côté du peuple ivoirien et non des intérêts géopolitiques », rappelant les blessures laissées par la crise post-électorale de 2010. Enfin, en tant qu'épouses, mères, soeurs et filles, elles ont exprimé leur détermination : « Plus jamais ça ! Nous refusons de revivre une crise électorale. Une seule femme peut être ignorée, mais des millions de femmes unies forment une force irrésistible ».

Elles concluent en lançant un appel à la vigilance, à l'unité et à des élections pacifiques, convaincues que « quand les femmes se lèvent, la Nation se relève ».

