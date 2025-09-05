Cote d'Ivoire: Région du Tchologo - Quand les femmes bâtissent la paix face aux discours de haine

La région du Tchologo, notamment les localités de Korhogo et Ferkessédougou, se retrouve au coeur d'enjeux cruciaux liés à la montée des discours de haine, à l'instrumentalisation des populations et aux menaces d'extrémisme violent. Et ce, à deux mois de l'élection présidentielle.

Dans ce contexte fragile, les femmes Médiatrices de Paix se dressent comme un rempart, porteuses d'une vision de cohésion et de prospérité partagée.

Les femmes au front de la prévention

Le 24 août 2025, Ferkessédougou a accueilli une rencontre décisive organisée dans le cadre du projet « Les femmes conduisent la Paix et la Prospérité en Côte d'Ivoire ». Ce sous-projet, inscrit dans l'Agenda Femme - Paix et Sécurité et soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD), mobilise un consortium d'organisations dont Equipop, Gorée Institute, Dakonia et DAF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative vise à renforcer la résilience communautaire en plaçant les femmes et la jeunesse, y compris les jeunes filles, au coeur de la prévention contre les menaces terroristes, l'extrémisme violent et les tensions électorales.

Mme Sita Coulibaly, présidente locale des Médiatrices de Paix, a rappelé avec force l'importance de la solidarité et du respect mutuel :

« Une femme qui conduit la paix protège sa famille, son quartier, sa ville et son pays. La stabilité de notre région repose sur la cohésion entre communautés. »

Ce message illustre l'engagement d'un leadership féminin qui, en agissant à l'échelle locale, contribue à consolider la paix nationale.

Un modèle salué par les autorités

L'initiative a reçu le soutien des autorités locales et nationales. M. Toumate Ousmane, représentant du maire de Ferkessédougou, a souligné l'efficacité de l'approche féminine :

« Là où une femme intervient avec le coeur pour la cohésion sociale, il est rare que des troubles surviennent. »

Quant à M. N'da Kouassi, représentant du Ministère de la Solidarité, il a rappelé la richesse de la diversité culturelle ivoirienne et la nécessité d'entretenir un climat de paix durable.

Au-delà d'une simple action de sensibilisation, ce projet incarne une stratégie de paix durable. Les femmes Médiatrices, par leur engagement discret mais déterminant, deviennent de véritables architectes de l'harmonie sociale. Leur travail illustre que la prévention des conflits et la consolidation de la paix passent avant tout par l'inclusion, l'écoute et la solidarité.