Cote d'Ivoire: Élections apaisées - Le CNDH ouvre un cycle de consultations inclusives avec la société civile et les acteurs politiques

À l'approche des élections présidentielles et législatives, la Côte d'Ivoire entre dans une période décisive pour sa démocratie. Conscient de l'importance d'un climat apaisé, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a lancé, vendredi 5 septembre 2025, une série de consultations nationales destinées à toutes les composantes de la société.

La première rencontre, organisée au siège du CNDH à Abidjan, a réuni une vingtaine d'organisations de la société civile. Ces échanges s'inscrivent dans une dynamique d'écoute et de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés : partis et groupements politiques, organisations féminines et de jeunesse, guides religieux, chefferies traditionnelles ainsi que l'organe de gestion des élections.

« L'histoire nous enseigne que des élections transparentes et inclusives sont les fondations d'une démocratie forte et d'une stabilité durable. Nous avons l'obligation morale et politique de garantir un processus électoral équitable, où chaque citoyen peut exprimer librement son choix dans un climat de sérénité », a affirmé Mme Namizata Sangaré, présidente du CNDH, en ouvrant les travaux.

Pour l'institution en charge des droits de l'Homme, ces consultations représentent une opportunité unique de bâtir un dialogue constructif et de consolider la confiance entre la population et les institutions. Elles visent à identifier les attentes, à recueillir les préoccupations et à proposer des solutions adaptées aux défis du processus électoral.

« Une démocratie ne peut être complète si certaines catégories de citoyens sont marginalisées ou exclues de la prise de décision. Les consultations nationales garantissent l'inclusion et la représentativité, créant ainsi un environnement électoral plus juste et équilibré », a ajouté Mme Sangaré. Elle a insisté sur la nécessité d'une communication ouverte entre autorités électorales, partis politiques, société civile et citoyens, tout en soulignant l'importance de mécanismes efficaces de prévention et de règlement des différends électoraux.

En appelant les participants à formuler des contributions de qualité, la présidente du CNDH a rappelé que la transparence et l'anticipation des tensions constituent les meilleures garanties pour protéger la démocratie et éviter des crises post-électorales.

Le CNDH ambitionne d'asseoir, avec ce cycle de concertations, un processus électoral apaisé et inclusif, condition essentielle pour le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.