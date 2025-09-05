Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Le Soudan du Sud reçoit la RDC (1-4) Direct

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre de la 7eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, le Soudan du Sud et la RDC s'affrontent en moment à Juba National Stadium. Les Sud-Soudanais tiennent à remporter leur première victoire de cette compétition ; alors que les Congolais veulent consolider leur pole position au sein du Groupe B.

Voici en Live les grands moments de ce match :

Fin du match: Soudan du Sud-RDC (1-4)

Changengement dans le dernier quart d'heurt: F. Mayele remplace C. Bakambu et G. Kalulu monte à la place de A. Wan-Bissaka. Autres changements dans le camp congolais : Mbuku cède à Bokonda et E Kayembe, à C. Pickel.

68' : But du Soudan du Sud, par Keer Majak

66': Bakambu rate un autre, seul face au poteau vide.

57' : 4e but de la RDC, par Wissa.

51' E. Kayambe, seul face au gardien sud-soudanais. Rate le but.

47': Eliminatoires Mondial 2026 : Soudan du Sud-RDC (0- 3). Reprise

46' : 3e but de la RDC, par N. Mbuku

40' : 3e but de Bakambu annulé. Hors-jeu.

37': 2e but de C. Bakambu

31': 2e corner du Soudan du Sud

29' : descente dangereuse du Soudan du Sud. Leur premier corner. Long dégagement de la défense congolaise

25' : Soudan du Sud-RDC (0-1).

14': premier but de la RDC, par C. Kabambu.

10': Soudan du Sud-RDC (0-0).

08' : premier corner, pour la RDC.

04': pression de la RDC dans le camp adverse. San but.

14h00: début du match

