Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Le Soudan du Sud reçoit la RDC (1-4) Direct

Dans le cadre de la 7eme journée des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, le Soudan du Sud et la RDC s'affrontent en moment à Juba National Stadium. Les Sud-Soudanais tiennent à remporter leur première victoire de cette compétition ; alors que les Congolais veulent consolider leur pole position au sein du Groupe B.

Voici en Live les grands moments de ce match :

Fin du match: Soudan du Sud-RDC (1-4)

Changengement dans le dernier quart d'heurt: F. Mayele remplace C. Bakambu et G. Kalulu monte à la place de A. Wan-Bissaka. Autres changements dans le camp congolais : Mbuku cède à Bokonda et E Kayembe, à C. Pickel.

68' : But du Soudan du Sud, par Keer Majak

66': Bakambu rate un autre, seul face au poteau vide.

57' : 4e but de la RDC, par Wissa.

51' E. Kayambe, seul face au gardien sud-soudanais. Rate le but.

47': Eliminatoires Mondial 2026 : Soudan du Sud-RDC (0- 3). Reprise

46' : 3e but de la RDC, par N. Mbuku

40' : 3e but de Bakambu annulé. Hors-jeu.

37': 2e but de C. Bakambu

31': 2e corner du Soudan du Sud

29' : descente dangereuse du Soudan du Sud. Leur premier corner. Long dégagement de la défense congolaise

25' : Soudan du Sud-RDC (0-1).

14': premier but de la RDC, par C. Kabambu.

10': Soudan du Sud-RDC (0-0).

08' : premier corner, pour la RDC.

04': pression de la RDC dans le camp adverse. San but.

14h00: début du match