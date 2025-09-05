Mozambique: L'évêque de Quelimane - « Nous devons apprendre à être humbles dans le service social, dans le travail et dans les responsabilités que nous assumons dans l'Église et au-delà »

Quelimane — « Notre tâche est de marcher ensemble, d'être ensemble comme des frères et soeurs », a déclaré Mgr Osório Citora Afonso, IMC, s'adressant à la première communauté de son nouveau diocèse de Quelimane, dans la province de Zambézia.

Le 28 août dernier, le missionnaire de la Consolata avait lancé un appel à la solidarité spirituelle à tous ceux qui s'étaient réunis pour l'accueillir dans la cathédrale Notre-Dame de la Libération, soulignant la nécessité d'une approche pastorale commune, que l'évêque lui-même a décrite comme un « pèlerinage ensemble », observant que « cela doit être fait par tous en tant qu'Église en sortie ».

« C'est un pèlerinage qui ne s'arrête pas ici, où nous avons été accueillis, mais qui se poursuivra », a souligné Mgr Osório, ancien évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Maputo, nommé par le Pape Léon XIV évêque ordinaire du diocèse de Quelimane le 25 juillet (voir Fides 25/7/2025).

L'évêque de la Consolata a quitté la capitale du Mozambique pour parcourir plus de 1 500 kilomètres vers le nord du pays avec une nouvelle mission : commencer son ministère épiscopal en tant que pasteur de cette église locale.

Le début de son ministère épiscopal à Quelimane a eu lieu le dimanche 31 août 2025 avec une célébration eucharistique ouverte par l'archevêque de Beira, Claudio Dalla Zuana. Après le rite d'installation, Mgr Osorio a présidé la messe devant une foule de fidèles, ainsi que des membres du gouvernement local et national.

Dans sa première homélie en tant qu'évêque de Quelimane, il a rappelé que « le Seigneur nous met au défi de choisir des gestes, même petits, façonnés par une relation libre et désintéressée avec les personnes et les choses. Nous devons apprendre à être humbles dans le service social, dans le travail et dans les responsabilités que nous assumons dans l'Église et au-delà. C'est cette logique de service humble que nous devrions également transmettre aux fils et aux filles de Dieu ».

Osório est le quatrième évêque du diocèse de Quelimane, créé en 1954, dont la patronne est Notre-Dame de la Libération. Le territoire du diocèse s'étend sur 57 798 kilomètres carrés et compte actuellement 29 paroisses et missions, environ 1 930 communautés chrétiennes avec 1 366 593 catholiques, selon les statistiques de 2025.

En septembre 2023, il a été nommé évêque auxiliaire de Maputo et consacré évêque en janvier 2024. Il est secrétaire général de la Conférence épiscopale du Mozambique (CEM). Parmi ses différentes fonctions, il a été focntionnaire au Dicastère pour l'Évangélisation, dans la section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières (voir Fides 13/2/2024).