Congo-Kinshasa: ADECO - Jonas Mukamba passe les commandes à la nouvelle génération !

Compte tenu de ses nombreuses responsabilités en tant que Sénateur élu de l'Equateur, le Patriarche de la Nation, Jonas Mukamba, a décidé de confier la Direction du Parti Politique Alliance des Démocrates Congolais (ADECO) à un nouveau Président. Ce choix vise à permettre à ce dernier de gérer au quotidien le Parti, tout en appliquant fidèlement les orientations du Patriarche dans le cadre des activités et orientations politiques en synergie avec l'Union Sacrée de la Nation.

Toutefois, le Patriarche demeure Fondateur, Autorité politique et arbitre au sein de l'ADECO. Il continuera à jouer son rôle de guide, assurant la supervision et la cohésion du Parti.

Cependant, contrairement à d'autres personnalités politiques qui, une fois installées dans les institutions de l'Etat, s'éloignent malheureusement des partis qui leur ont servi de marchepied, Jonas Mukamba demeure un Homme de probité morale avérée, une boussole et une source d'inspiration pour l'ADECO.

A propos du DCMP

S'agissant de ses fonctions au sein du Daring Club Motema Pembe (DCMP), le Patriarche a décidé de démissionner de son poste de Président du Conseil d'Administration. Cette décision est motivée par des mésententes et un climat tendu au sein du comité assurant la direction du club.

En homme sage, Jonas Mukamba a tenté, à maintes reprises, de recadrer et de conseiller les uns et les autres. Ses conseils n'ayant pas été suivis, il a préféré se mettre à l'écart, afin de préserver sa dignité et de laisser place à une nouvelle génération, dont les actions ne correspondent plus à celles du passé ayant favorisé des valeurs qui ont fait du DCMP une grande institution sportive de la RDC.

Des choix de sagesse et de lucidité

Face aux rumeurs et aux confusions relayées sur les réseaux sociaux, il est important de rappeler que l'Honorable Jonas Mukamba demeure lucide, physiquement fort et pleinement actif.

Ses décisions, remplies de sagesse, permettent d'une part, à l'ADECO de se rajeunir et, d'autre part, invite la direction du DCMP à procéder à une remise en question, en vue de redresser l'équipe qui est victime de l'actuel fonctionnement.

La volonté du Patriarche est donc d'améliorer la situation dans le but d'un intérêt général.