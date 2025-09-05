Le Ministre de l'Aménagement du territoire, Jean-Lucien Bussa Tongba, a formulé au cours d'une entrevue, ce mercredi 3 septembre 2025, avec le Vice-Premier Ministre en charge du Budget, Adolphe Muzito, une demande ferme en faveur de l'augmentation du budget alloué à son secteur. Cette requête de Jean-Lucien Bussa consiste une démarche importante pour le développement d'un domaine hautement stratégique pour le pays.

« Les besoins sont illimités, mais les moyens sont très limités ». C'est ainsi que Jean-Lucien Bussa a résumé la situation. Il a reconnu la contrainte budgétaire, mais a plaidé pour que les ajustements nécessaires soient pris en considération. Le Ministère de l'Aménagement du territoire joue en effet un rôle essentiel dans la planification et le développement de l'espace national, des efforts qui ne peuvent être accomplis sans un financement adéquat.

Ce n'est pas la première fois que l'on voit Jean-Lucien Bussa se battre pour les ressources de son ministère. Son parcours parle de lui-même. En tant qu'ancien Ministre du Commerce extérieur et du Portefeuille, il a réussi à obtenir des augmentations significatives du budget pour ces deux secteurs. Ces hausses ont eu un impact direct et positif sur les conditions de travail des employés, témoignant de sa capacité à valoriser le capital humain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Membre du gouvernement Suminwa II, Jean-Lucien Bussa reste engagé à incarner la vision « le Peuple d'abord » du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ses actions actuelles visent à s'assurer que l'aménagement du territoire reçoive les moyens nécessaires pour réaliser cette vision et améliorer la qualité de vie des Congolais.