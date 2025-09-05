Congo-Kinshasa: Matadi - Après un accident meurtrier au pont Mpozo, le bourgmestre appelle les vendeurs à rejoindre les marchés

Le bourgmestre de la commune de Matadi, Patrick Kiameso, a lancé un appel pressant aux vendeurs installés le long de la route nationale n°01, notamment à Mvuadu, afin qu'ils intègrent les marchés officiels pour leur sécurité. Cette déclaration intervient au lendemain d'un grave accident survenu à l'entrée de la ville, au niveau du pont Mpozo, qui a coûté la vie à trois personnes et fait plusieurs blessés.

L'accident s'est produit jeudi 4 septembre vers 17h00. Un camion-remorque, victime d'une défaillance de frein, a percuté violemment des vendeurs et des motocyclistes stationnés le long de la chaussée. Le choc a été fatal pour trois personnes, tandis que plusieurs autres ont été grièvement blessées et transportées d'urgence vers les structures sanitaires locales.

Pour le bourgmestre Patrick Kiameso, ce drame illustre les dangers liés à l'occupation anarchique des abords de la route :

« Les marchés disposent de nombreux étalages vides. Les vendeurs doivent les intégrer pour éviter que de tels drames ne se reproduisent ».

Il a également sollicité l'implication du gouverneur du Kongo-Central et du maire de Matadi pour libérer la chaussée et les trottoirs occupés par les vendeurs, non seulement à Mvuadu, mais aussi au centre-ville et à Kinkanda.

Les autorités locales rappellent que la présence de vendeurs sur les axes routiers à forte circulation expose non seulement ces derniers, mais aussi les usagers de la route, à des risques élevés d'accidents. Des opérations de sensibilisation et de déguerpissement pourraient être menées dans les prochains jours pour prévenir de nouvelles tragédies.