Congo-Kinshasa: Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix discutent de la crise sécuritaire à l'Est

5 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi soir 4 septembre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, pour un échange centré sur la situation sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Malgré des avancées diplomatiques notables, les violences continuent de frapper les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri, alimentées par l'activisme de groupes armés et les tensions régionales.

Des efforts diplomatiques à concrétiser

« Nous avons à la fois des efforts diplomatiques qui sont encourageants et une situation de violences qui perdure sur le terrain. Maintenant, la question est de faire en sorte que ces efforts diplomatiques conduisent à des résultats concrets, c'est-à-dire la cessation des violences et la mise en oeuvre de tous les engagements qui ont été pris », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Le responsable onusien a également exprimé la volonté de travailler étroitement avec les autorités congolaises pour transformer les engagements politiques en actions tangibles sur le terrain.

Le Président Tshisekedi a salué la coopération avec la MONUSCO, malgré les défis persistants, et a réaffirmé la nécessité d'une coordination accrue pour accélérer le retour de la paix. Jean-Pierre Lacroix a, de son côté, insisté sur l'importance d'une présence active de la RDC lors des prochaines échéances internationales, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU et lors du renouvellement du mandat de la MONUSCO en décembre.

La visite de M. Lacroix se poursuivra dans l'Est du pays, avec des étapes prévues à Bunia et Beni, afin de constater la situation sécuritaire sur le terrain et d'échanger avec les autorités locales, la société civile et les forces de maintien de la paix. Cette visite officielle en RDC, vise à réaffirmer l'engagement des Nations Unies en faveur de la paix et de la protection des civils.

