Congo-Kinshasa: Des élèves exposés à des nuisances sonores sur l'avenue Ngiri-Ngiri à Kinshasa

Depuis la rentrée scolaire 2025-2026, les élèves des écoles situées sur l'avenue Ngiri-Ngiri, à Kinshasa, peinent à étudier dans de bonnes conditions en raison de fortes nuisances sonores.

En cause, la présence de restaurants, terrasses et garages installés le long des clôtures de ces établissements, entre l'avenue Shaba et l'arrêt Nguza.

Ces activités commerciales, souvent bruyantes, perturbent gravement l'environnement éducatif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur place, les passants sont attirés par une sonorisation excessive, mêlant musique à haut volume, bruits d'instruments et vacarme des matériaux de garage. Ces terrasses et restaurants sont situés directement contre les murs des écoles, tandis que le garage est construit à l'intérieur même de la clôture, jouxtant six établissements scolaires dans une même parcelle.

Le soir venu, ces écoles se transforment en lieux d'hébergement improvisés et en espaces d'aisance, attirant les amateurs de bars et autres noctambules. Une situation que les parents dénoncent fermement.

Ils alertent sur les conséquences néfastes de ces activités, non seulement sur l'apprentissage des enfants, mais aussi sur leur santé. Face à cette situation préoccupante, ils lancent un appel pressant au ministre provincial de l'Éducation de Kinshasa pour qu'il prenne des mesures urgentes et appropriées afin de garantir un cadre scolaire sain et sécurisé.

Malgré nos tentatives, nous n'avons pas pu recueillir les réactions des préfets des écoles concernées.