Afrique: Education - Six millions d'enfants menacés de déscolarisation dans le monde

5 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a lancé une alerte mondiale sur la situation de l'éducation. L'organisation militante pour les droits des enfants estime que près de six millions d'enfants risquent d'être déscolarisés d'ici la fin de 2026 à cause d'une forte baisse de l'aide internationale.

Les financements mondiaux pour l'éducation devraient reculer de 24% par rapport à 2023, soit une perte de 3,2 milliards de dollars, précise l'Unicef. Cette réduction proviendrait en grande partie des États-Unis, de l'Allemagne et de la France, qui comptaient parmi les principaux donateurs. Avec cette baisse, le nombre total d'enfants non scolarisés dans le monde pourrait atteindre 278 millions.

Les régions les plus touchées seraient l'Afrique de l'Ouest et centrale avec près de 1,9 million d'élèves menacés, et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec 1,4 million d'enfants concernés. En Côte d'Ivoire, plus de 300.000 enfants pourraient quitter l'école et près de 200.000 au Mali. Parmi les réfugiés, environ 350 000 enfants rohingyas vivant dans le nord de la Birmanie risquent de perdre définitivement l'accès à l'éducation.

Au-delà du nombre d'enfants déscolarisés, la qualité de l'enseignement serait aussi affectée pour près de 290 millions d'élèves. Il y aurait moins de moyens pour former les enseignants, entretenir les écoles et financer les cantines scolaires, souvent le seul repas de la journée pour des millions d'enfants. Les programmes qui encouragent la scolarisation des filles, comme les bourses ou les sanitaires adaptés, pourraient également être fragilisés.

La directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell, a rappelé que chaque dollar retiré de l'éducation met en danger l'avenir d'un enfant. L'institution demande aux pays donateurs de préserver leurs financements, surtout dans les pays les plus pauvres et en situation de crise. L'éducation, souligne l'Unicef, n'est pas seulement un droit fondamental, c'est aussi une chance d'accéder à la nourriture, à la santé et à un avenir meilleur.

