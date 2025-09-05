Afrique Centrale: 16e sommet de la Cémac - Enjeux politiques et économiques au menu

Les six chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) sont attendus le 10 septembre 2025 à Bangui, pour la 16e session ordinaire de leur conférence, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques régionales, des défis monétaires et un agenda économique sous pression.

La rencontre réunira notamment Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou N'Guesso (Congo), Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad), Theodoro Obiang Nguema (Guinée équatoriale) et Faustin Archange Touadéra (Centrafrique), pays hôte du sommet. Cette réunion s'annonce stratégique pour l'avenir de la zone, particulièrement en matière de réformes économiques, de mobilité régionale, de sécurité transfrontalière et de la gestion du franc CFA, encore sous tutelle du Trésor français.

Un sommet précédé par la session ministérielle de l'UEAC

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le 9 septembre, la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC (Union économique de l'Afrique centrale), bras économique de la Cémac, préparera les grands dossiers soumis à l'arbitrage des chefs d'État. Parmi eux : l'avancement de la libéralisation du marché intérieur, la mise en oeuvre des projets intégrateurs (infrastructures, énergie, numérique), et la restructuration des économies post-Covid.

Des attentes fortes, un contexte fragile

Alors que plusieurs pays de la Cémac font face à des transitions politiques sensibles, à des pressions sociales internes et à un affaiblissement des réserves de change, cette session à Bangui pourrait aussi raviver le débat sur la réforme du franc CFA, la mutualisation des moyens de défense et la coopération énergétique régionale. « La stabilité régionale dépendra désormais autant des décisions politiques que de la solidarité économique », estime un diplomate sous-régional basé à Yaoundé.