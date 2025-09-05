Congo-Brazzaville: Itie - Les sociétés extractives et forestières s'approprient l'usage des formulaires

Le Comité exécutif de l'Itie-Congo a organisé, le 4 septembre, à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, un atelier de renforcement des capacités sur les formulaires de déclarations des données Itie.

Destinée aux cadres des sociétés extractives et forestières, cette formation avait pour objectif de les aider à mieux appréhender ces formulaires devant servir à l'élaboration du rapport Itie Congo 2023, attendu en mois de décembre prochain.

Venus des secteurs des hydrocarbures, des mines et des forêts, les participants ont été informés sur les nouvelles dispositions introduites par la Norme Itie 2023. Il s'agit notamment du processus de collecte des informations, des instructions de remplissage ainsi que des soumissions des données financières. « Les sociétés privées sont le 3e maillon essentiel de la mise en oeuvre de l'Itie au Congo, en dehors du gouvernement et de la société civile », a expliqué le secrétaire permanent du comité national Itie, Florent Michel Okoko, à l'ouverture de l'atelier par visioconférence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Vous êtes nos partenaires, c'est à travers vous qu'on met en place la valorisation de ces ressources qui permettent le développement de notre économie, et c'est surtout vous, qui êtes à l'origine des données fiables et vérifiables. Votre place est fondamentale parce que vous êtes sur le terrain », a-t-il souligné.

De son côté, le formateur, Karim Lourimi, également administrateur indépendant du cabinet «Enerteam», chargé de rédiger les rapports Itie, a relevé : « Le rapport Itie Congo 2023 est important pour la mise en oeuvre du processus dans le pays. Il sera primordial pour la préparation de la prochaine échéance de validation prévue pour janvier 2027 ».

Rappelons qu'avant de se déporter sur la ville océane, l'équipe de l'Itie a organisé le 2 septembre à Brazzaville, une formation qui s'inscrivait dans le même cadre de celle de Pointe-Noire, au profit des cadres de l'administration publique. Ces deux ateliers s'inscrivent dans la volonté des autorités nationales de renforcer la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles du pays. Ils visaient de même à faciliter la collecte des données dans les délais requis par l'Itie.